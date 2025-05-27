طرد النائب محمد عبد العليم داوود من قاعة البرلمان خلال مناقشة مشروع قانون العلاوة

قرر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إخراج النائب محمد عبد العليم داوود، من قاعة الجلسة أثناء مناقشة مشروع قانون العلاوة الدورية للموظفين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

مشروع قانون العلاوة الدورية

جاء ذلك بعدما تقدم النائب بمقترح تعديل المادة الرابعة من مشروع قانون العلاوة الدورية، منتقدا ضعف الأرقام المقررة، قائلا: "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟".

فيما قاطعه رئيس مجلس النواب، قائلا: "مصر لا يوجد بها عبيد، أنت تصر على مخالفة اللائحة والقواعد".

وطالب رئيس النواب، بقفل الصوت عن النائب محمد عبد العليم داوود، موجها الحديث إلى النائب بالجلوس، قائلا: "اجلس وإلا سأتخذ قرارا بشأنك وفقا للائحة".

وأمام تمسك النائب برفض الامتناع عن الحديث، طالب رئيس النواب، بإخراج محمد عبد العليم داوود، بالخروج من القاعة.

ووجه رئيس النواب، تحذيرا شديد اللهجة إلى النائب، قائلا: "أخرج وإلا سيكون هناك قرار أشد".

وتم إخراج النائب محمد عبد العليم داوود، من القاعة، وسط تصفيق وترحيب من أعضاء مجلس النواب.

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