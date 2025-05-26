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وزيرة التضامن تتابع تفويج حجاج الجمعيات الأهلية للأراضي المقدسة (صور)

وزارة التضامن الاجتماعي،فيتو
وزارة التضامن الاجتماعي،فيتو

تتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تفويج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية سواء في المدينة المنورة أو مكة المكرمة.

 

عمليات تفويج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة

ووصل أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية إلى مكة المكرمة، وذلك لترأس البعثة.

وحرص  عبد الموجود فور وصوله على تفقد الخدمات المقدمة لحجاج الجمعيات الأهلية، مؤكدا أن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي توجه دائما بتذليل كل الصعوبات التي قد تواجه الحجاج من أجل أن يؤدوا المناسك في سهولة ويسر.

 

حجاج الجمعيات الأهلية


والتقى رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية عددا من حجاج الجمعيات الأهلية واستمع لآرائهم في الخدمات المقدمة لهم في الأراضي المقدسة من توافر الخدمات بالفنادق، والرعاية الطبية، وتواجد الوعاظ والواعظات لاستشارتهم في أي أمور تتعلق بمناسك الحج، بالإضافة إلى تواجد المشرفين بجانبهم للعمل على تلبية احتياجاتهم في أى وقت.

 
يأتي هذا في الوقت الذي تحرص فيه فنادق المملكة العربية السعودية، المتواجد بها  حجاج الجمعيات الأهلية على توفير كافة الخدمات لهم منذ لحظة الوصول، والاستجابة الفورية لمتطلبات الحجاج في أجواء روحانية يسودها الفرحة والسعادة من الجميع.

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الاراضي المقدسة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي المملكة العربية السعودية بعثة حج الجمعيات الأهلية مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي وزيرة التضامن وزيرة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن

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