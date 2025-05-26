وزيرة التضامن تتابع تفويج حجاج الجمعيات الأهلية للأراضي المقدسة (صور)

تتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تفويج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية سواء في المدينة المنورة أو مكة المكرمة.

عمليات تفويج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة

ووصل أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية إلى مكة المكرمة، وذلك لترأس البعثة.

وحرص عبد الموجود فور وصوله على تفقد الخدمات المقدمة لحجاج الجمعيات الأهلية، مؤكدا أن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي توجه دائما بتذليل كل الصعوبات التي قد تواجه الحجاج من أجل أن يؤدوا المناسك في سهولة ويسر.

حجاج الجمعيات الأهلية



والتقى رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية عددا من حجاج الجمعيات الأهلية واستمع لآرائهم في الخدمات المقدمة لهم في الأراضي المقدسة من توافر الخدمات بالفنادق، والرعاية الطبية، وتواجد الوعاظ والواعظات لاستشارتهم في أي أمور تتعلق بمناسك الحج، بالإضافة إلى تواجد المشرفين بجانبهم للعمل على تلبية احتياجاتهم في أى وقت.



يأتي هذا في الوقت الذي تحرص فيه فنادق المملكة العربية السعودية، المتواجد بها حجاج الجمعيات الأهلية على توفير كافة الخدمات لهم منذ لحظة الوصول، والاستجابة الفورية لمتطلبات الحجاج في أجواء روحانية يسودها الفرحة والسعادة من الجميع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.