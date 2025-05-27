الثلاثاء 27 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بعد مضاعفة السعة التخزينية إلى 144 ألف طن، وزير التموين يتفقد محطة الزيوت بالمكس

الدكتور وزير التموين
الدكتور وزير التموين يتفقد محطة الزيوت بالمكس، فيتو
ads

 في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير البنية التحتية للمنشآت التموينية وتعزيز الأمن الغذائي، تفقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، محطة استقبال الزيوت والشحوم بمنطقة المكس بمحافظة الإسكندرية، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، للوقوف على سير العمل بعد أعمال التطوير الشاملة التي شهدتها المحطة مؤخرًا.

وزير التموين يتفقد محطة الزيوت بالمكس بعد تطويرها  

 وخلال الزيارة، اطلع الوزير على المخطط الجديد للمحطة بعد التوسعات، حيث ارتفعت المساحة الكلية إلى 75 ألف متر مربع بعد إضافة 25 ألف متر مربع، مقارنة بـ50 ألف متر مربع قبل أعمال التطوير.


كما تم مضاعفة السعة التخزينية لتصل إلى 144 ألف طن، بعد أن كانت 72 ألف طن فقط، إلى جانب زيادة عدد الصهاريج من 20 إلى 41 صهريجًا، مما يعكس طفرة كبيرة في قدرات المحطة التشغيلية.


 وأكد الوزير أن تطوير هذه المحطة يُعد خطوة استراتيجية في سبيل ضمان توافر الزيوت، باعتبارها من السلع التموينية الأساسية، مشددًا على أهمية رفع كفاءة التخزين والنقل للحفاظ على جودة المنتج وتلبية احتياجات السوق المحلي.

وكان في استقبال  وزير التموين ورئيس جهاز مستقبل مصر  الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية،  وذلك خلال جولة ميدانية شملت عددًا من المشروعات الحيوية بالمحافظة.

 

أهمية محطة المكس كرافد أساسي ضمن منظومة الأمن الغذائي للدولة

 وأكد المحافظ أن زيارة الوزير تعكس أهمية محطة المكس كرافد أساسي ضمن منظومة الأمن الغذائي للدولة، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير تمت بالتنسيق الكامل بين أجهزة الدولة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة رفع كفاءة المنشآت التموينية وتحديث سلاسل الإمداد بشكل يضمن تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المواطنين بكفاءة وجودة عالية.


تجدر الإشارة إلى أن محطة الزيوت والشحوم بالمكس تُعد من أقدم المحطات التابعة لوزارة التموين، وتخدم قطاعات متعددة داخل منظومة السلع التموينية والزيوت المدعمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق وزير التموين الدكتور شريف فاروق جهاز مستقبل مصر محافظة الإسكندرية وزير التموين والتجارة الداخلية وزير التموين

مواد متعلقة

اليوم، وزير التموين يتفقد محطة الزيوت بالمكس في الإسكندرية

وزير التموين: توريد القمح المحلي يتجاوز 3.5 مليون، احتياطي السلع الأساسية آمن، تعميم الكارت الموحد قريبا" وخطة طموحة لإعادة هيكلة البورصة السلعية

شريف فاروق ينعى اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين الأسبق

التموين: نسعى لمقايضة القمح البلغاري بمنتجات زراعية محلية

التموين: إعداد محددات استبعاد جديدة قبل التحول للدعم النقدي

وزير التموين: توريد 3.5 مليون طن قمح محلي حتى الآن (فيديو وصور)

التموين: واردات الدواجن من البرازيل آمنة وخالية من إنفلونزا الطيور (فيديو وصور)

وزير التموين: تطوير البورصة السلعية وطرح سلعتين في المرحلة الأولى

الأكثر قراءة

طبيب نوال الدجوي بعد الإدلاء بشهادته: أحمل الجهات المعنية المسئولية إذا أصابني مكروه

طرد النائب محمد عبد العليم داوود من قاعة البرلمان خلال مناقشة مشروع قانون العلاوة

المحكمة الرياضية الدولية ترفض طلب بيراميدز تعليق الإعلان عن بطل الدوري المصري

تحويلات بملايين الدولارات ونقل ملكية أسهم، مستندات تفتح باب الخلافات داخل عائلة الدجوي

بعد موافقة النواب، نص قانون علاوة الموظفين

على كرسي متحرك، ضحية طفل المرور يدلي بأقواله أمام النيابة وأسرته ترفض التصالح

السلطات الموريتانية تكشف حقيقة سقوط طائرة تقل حجاجًا قبالة البحر الأحمر

مصادر: النيابة تستدعي شهودا جددا في وفاة أحمد الدجوي، وشقيقه يتهم ابنة عمته بالتسبب فى الواقعة

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم الثلاثاء 27-5-2025 في الأسواق

تراجع سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى (آخر تحديث)

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء 27-5-2025

الذهب يواصل الترنح في منتصف تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 3955 جنيها

المزيد

انفوجراف

شيخ الأزهر يكشف مخطط الإعلام الغربي ويدين استهداف الصحفيين في غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء اليوم الأول من ذي الحجة للصائمين وغيرهم

الأزهر للفتوى: رضا الله من نعم الحج والاستطاعة شرط أساسي (فيديو)

عضو مركز الأزهر للفتوى: هذا الحديث يؤكد رعاية الله للحجاج (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية