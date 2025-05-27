بعد مضاعفة السعة التخزينية إلى 144 ألف طن، وزير التموين يتفقد محطة الزيوت بالمكس

في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير البنية التحتية للمنشآت التموينية وتعزيز الأمن الغذائي، تفقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، محطة استقبال الزيوت والشحوم بمنطقة المكس بمحافظة الإسكندرية، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، للوقوف على سير العمل بعد أعمال التطوير الشاملة التي شهدتها المحطة مؤخرًا.

وزير التموين يتفقد محطة الزيوت بالمكس بعد تطويرها

وخلال الزيارة، اطلع الوزير على المخطط الجديد للمحطة بعد التوسعات، حيث ارتفعت المساحة الكلية إلى 75 ألف متر مربع بعد إضافة 25 ألف متر مربع، مقارنة بـ50 ألف متر مربع قبل أعمال التطوير.



كما تم مضاعفة السعة التخزينية لتصل إلى 144 ألف طن، بعد أن كانت 72 ألف طن فقط، إلى جانب زيادة عدد الصهاريج من 20 إلى 41 صهريجًا، مما يعكس طفرة كبيرة في قدرات المحطة التشغيلية.



وأكد الوزير أن تطوير هذه المحطة يُعد خطوة استراتيجية في سبيل ضمان توافر الزيوت، باعتبارها من السلع التموينية الأساسية، مشددًا على أهمية رفع كفاءة التخزين والنقل للحفاظ على جودة المنتج وتلبية احتياجات السوق المحلي.

وكان في استقبال وزير التموين ورئيس جهاز مستقبل مصر الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، وذلك خلال جولة ميدانية شملت عددًا من المشروعات الحيوية بالمحافظة.

أهمية محطة المكس كرافد أساسي ضمن منظومة الأمن الغذائي للدولة

وأكد المحافظ أن زيارة الوزير تعكس أهمية محطة المكس كرافد أساسي ضمن منظومة الأمن الغذائي للدولة، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير تمت بالتنسيق الكامل بين أجهزة الدولة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة رفع كفاءة المنشآت التموينية وتحديث سلاسل الإمداد بشكل يضمن تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المواطنين بكفاءة وجودة عالية.



تجدر الإشارة إلى أن محطة الزيوت والشحوم بالمكس تُعد من أقدم المحطات التابعة لوزارة التموين، وتخدم قطاعات متعددة داخل منظومة السلع التموينية والزيوت المدعمة.

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