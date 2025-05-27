اليوم، وزير التموين يتفقد محطة الزيوت بالمكس في الإسكندرية

يتفقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، بعض المنشآت التموينية بمحافظة الإسكندرية، تشمل زيارة محطة الزيوت والشحوم بمنطقة المكس التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك للوقوف على سير العمل والاطمئنان على كفاءة التشغيل وجودة الإنتاج.

حرص وزارة التموين على متابعة آليات العمل داخل المنشآت الإنتاجية

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص وزارة التموين على متابعة آليات العمل داخل المنشآت الإنتاجية، والتأكد من توافر السلع الاستراتيجية، خاصة الزيوت، التي تمثل أحد أهم مكونات الأمن الغذائي للمواطن المصري.

حيث أنه مستهدف مضاعفة طاقة التخزين بالمحطة لتصبح 145 ألف طن بدلا من 72 ألف طن.

أهمية الدور المحوري الذي تقوم به شركات المجمعات الاستهلاكية

وكان وزير التموين قد أكد على أهمية الدور المحوري الذي تقوم به شركات المجمعات الاستهلاكية في دعم منظومة الحماية الاجتماعية، مشددًا على ضرورة الالتزام بضوابط الجودة وتكثيف طرح السلع بأسعار عادلة تتناسب مع احتياجات المواطنين.

ووجّه الوزير بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير المستهدفة ضمن الخطط الموضوعة، مع تعزيز التنسيق بين الشركة القابضة والشركات التابعة، لضمان استقرار الأسواق وتلبية متطلبات المواطنين بشكل فعّال.

وأشار إلى توافر السلع بكميات كافية، ووجود مخزون استراتيجي يغطي احتياجات السوق لعدة أشهر.

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