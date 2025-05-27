الثلاثاء 27 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

استعدادا للمصايف وعيد الأضحى، تشغيل قطارات إضافية بدءا من هذا الموعد

قطار
قطار

أعلنت الهيئة القومية للسكك الحديدية عن تشغيل قطارات جديدة بالتنسيق مع قطاعاتها المختلفة استعدادا للمصايف وإجازة عيد الأضحى  .

وقررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل عدد من القطارات الإضافية علاوة علي القطارات المجدولة الحالية باجمالى 2.365.605 مقعد خلال الفترة من 1 / 6 / 2025 وحتى يوم  16 / 6 / 2025، وذلك تيسيرًا على جمهور الركاب وراحتهم، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وجه المهندس محمد عامر - رئيس مجلس الإدارة برفع درجة الإستعداد لإستقبال عيد الأضحى المبارك واتخاذ كافة السبل والآليات التي تكفل توفير الراحة والأمان لجمهور المسافرين بالوجهين القبلى والبحرى وتواجد قيادات الهيئة لمتابعة التشغيل والإشراف على غرفة العمليات لمتابعة حركة القطارات على جميع الخطوط وزيادة منافذ بيع التذاكر من خلال شبابيك الحجز بالمحطات والتطبيق والموقع الرسمى للهيئة وكذلك من خلال ماكينات الدفع الالكترونى المنتشرة على مستوى الجمهورية، واستمرار تكثيف أعمال الصيانة وعدم السماح بخروج أى قطار من الورشة إلا بعد التأكد من الحالة الفنية الجيدة للقطارات

 

كما تم التشديد على نظافة جميع القطارات ودورات المياه وتطهيرها قبل خروجها إلى السفرية  ، والتنسيق مع  شرطة النقل والمواصلات لإحكام الرقابة والسيطرة ومنع السوق السوداء لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب خلال عطلة العيد مع الاستغلال الأمثل لطاقات النقل المتاحة على الخطوط وبيانها كالآتي:


تشغيل  قطارات مخصصة  للجمهور العادى 


- تشغيل قطار 2040 ( تالجو ) القاهرة / أسوان يوميًا خلال الفترة من 1 / 6 / 2025 وحتى 15 / 6 / 2025 حيث يقوم من محطة القاهرة  الساعة 20:20  ويصل محطة أسوان الساعة 08:10 طبقًا للجدول المرفق.

-  تشغيل قطار 2041 ( تالجو ) أسوان / القاهرة يوميًا خلال الفترة من 2 / 6 / 2025 وحتى 16 / 6 /2025  حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 16:50  ويصل محطة القاهرة الساعة 04:50 طبقًا للجدول المرفق.  


-  تشغيل قطار 1946( ثانية مكيفة ) القاهرة / أسوان يوميًا خلال الفترة من 1 / 6 / 2025 وحتى 15 / 6 / 2025 حيث يقوم من محطة القاهرة  الساعة 21:50 ويصل محطة أسوان الساعة 10:05 طبقًا للجدول المرفق. 


- تشغيل قطار 1947( ثانية مكيفة )  أسوان / القاهرة يوميًا خلال الفترة من 2 / 6 / 2025  وحتى 16 / 6 / 2025  حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 22:30 ويصل محطة القاهرة الساعة 11:15  طبقًا للجدول المرفق  .


- تشغيل قطار 1942( فرنساوى مطور) القاهرة / الأقصر يوميًا خلال الفترة من 1 / 6 / 2025 وحتى 15 / 6 / 2025 حيث يقوم من محطة القاهرة  الساعة 22:30 ويصل محطة الأقصر الساعة 08:55 طبقًا للجدول المرفق. 


- تشغيل قطار 1943( فرنساوى مطور)  الأقصر / القاهرة يوميًا خلال الفترة من 2 / 6 / 2025  وحتى 16 / 6 / 2025  حيث يقوم من محطة الأقصر الساعة 23:10 ويصل محطة القاهرة الساعة 09:15  طبقًا للجدول المرفق  .


-  تشغيل قطار 1938( ثالثة مكيفة ) القاهرة / أسوان يوميًا خلال الفترة من ليلة 1 / 2 يونيه 2025 وحتى 15 / 6 / 2025 حيث يقوم من محطة القاهرة  الساعة 00:35  ويصل محطة أسوان الساعة 12:30  طبقًا للجدول المرفق. 


- تشغيل قطار 1939( ثالثة مكيفة )  أسوان / القاهرة يوميًا خلال الفترة من 2 / 6 / 2025  وحتى 16 / 6 / 2025  حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 21:30 ويصل محطة القاهرة الساعة 10:25  طبقًا للجدول المرفق  .


-  تشغيل قطار 1936 ( VIP )  الإسكندرية / أسوان  يوم 3 / 6 / 2025 فقط  حيث يقوم  من محطة الاسكندرية الساعة 14:10 ويصل محطة أسوان الساعة 05:15 طبقا للجدول المرفق، على أن يتم تشغيل فوارغ القطار يوم 3 / 6 / 2025 فقط  بين القاهرة / الاسكندرية للجمهور حيث يقوم من القاهرة الساعة 03:35 ويصل الاسكندرية الساعة 06:10  طبقًا للجدول المرفق.


- تشغيل قطار 1937 ( VIP )  أسوان / الاسكندرية يوم 12 / 6 / 2025 فقط حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 21:45 ويصل الاسكندرية الساعة 13:35 طبقا للجدول المرفق، على أن يتم تشغيل فوارغ القطار يوم 13 / 6 / 2025 فقط بين الإسكندرية / القاهرة للجمهور حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 16:30 ويصل القاهرة الساعة 18:55 طبقًا للجدول المرفق.


 تشغيل قطارات مخصصة للإتحاد النوعي وأهالي النوبة ونادي الجعافرة


- تشغيل قطار 2252 ( ثالثة  تهوية ديناميكية) القاهرة / أسوان  مخصوص للإتحاد النوعي  يوم 4 / 6 / 2025  فقط  حيث يقوم من محطة القاهرة   الساعة 17:00 ويصل محطة أسوان الساعة 05:55 طبقًا للجدول المرفق.


- تشغيل  قطار 2253 ( ثالثة  تهوية ديناميكية) أسوان / القاهرة  مخصوص للإتحاد النوعي  يوم 13 / 6 / 2025  فقط حيث يقوم من محطة أسوان  الساعة 18:20 ويصل محطة القاهرة  الساعة 07:35 طبقًا للجدول المرفق. 


- تشغيل  قطار 2254 ( ثالثة  تهوية ديناميكية) القاهرة / أسوان  مخصوص للإتحاد النوعي  يوم 4 / 6 / 2025  فقط  حيث يقوم من محطة القاهرة   الساعة 18:10 ويصل محطة أسوان الساعة 07:25 طبقًا للجدول المرفق  .  


- تشغيل  قطار 2255 ( ثالثة  تهوية ديناميكية ) أسوان / القاهرة  مخصوص للإتحاد النوعي  يعمل يوم 13 / 6 / 2025  فقط حيث يقوم من محطة أسوان  الساعة 17:40 ويصل محطة القاهرة  الساعة 07:25 طبقًا للجدول المرفق. 


- تشغيل  قطار 2244 (  ثالثة تهوية ديناميكية ) القاهرة / أسوان مخصوص للنادى النوبى الرياضى بالقاهرة  يعمل يوم 4 / 6 / 2025  فقط  حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 18:35 ويصل محطة أسوان الساعة 07:00  طبقًا للجدول المرفق.


- تشغيل  قطار 2245 ( ثالثة تهوية ديناميكية)  أسوان / القاهرة   مخصوص للنادى النوبى الرياضى  بالقاهرة  يعمل يوم 14/6/2025 فقط  حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 18:20 ويصل محطة القاهرة  الساعة 07:25 طبقًا للجدول المرفق.


- تشغيل  قطار 2246 (  ثالثة تهوية ديناميكية ) القاهرة / أسوان مخصوص للنادى النوبى الرياضى بالقاهرة  يعمل يوم 4 / 6 / 2025  فقط  حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 19:35 ويصل محطة أسوان 08:35  طبقًا للجدول المرفق.


- تشغيل  قطار 2247 ( ثالثة تهوية ديناميكية)  أسوان / القاهرة   مخصوص للنادى النوبى الرياضى  بالقاهرة  يعمل يوم 14 / 6 / 2025 فقط  حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 17:40 ويصل محطة  القاهرة  الساعة 07:15 طبقًا للجدول المرفق.


- تشغيل  قطار 2248 (  ثالثة تهوية ديناميكية ) الإسكندرية / أسوان مخصوص للأندية النوبية بالإسكندرية  يعمل يوم 4 / 6 / 2025  فقط  حيث يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 17:40 ويصل محطة أسوان 10:30  طبقًا للجدول المرفق، على أن يتم تشغيل فوارغ القطار يوم 4 / 6 / 2025 فقط   بين القاهرة / الاسكندرية للجمهور حيث يقوم من القاهرة الساعة 05:40 ويصل الاسكندرية الساعة 08:20  طبقًا للجدول المرفق.


- تشغيل  قطار 2249 ( ثالثة تهوية ديناميكية)  أسوان / الإسكندرية مخصوص للأندية النوبية بالإسكندرية  يعمل يوم 13 / 6 / 2025 فقط  حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 21:50 ويصل الإسكندرية  الساعة 14:05 طبقًا للجدول المرفق، على أن يتم تشغيل فوارغ القطار يوم 14 / 6 / 2025 فقط   بين الإسكندرية / القاهرة للجمهور حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 17:30 ويصل القاهرة الساعة 20:05 طبقًا للجدول المرفق.


- تشغيل  قطار 2250 ( ثالثة تهوية ديناميكية) الإسكندرية / أسوان مخصوص لنادى الجعافرة الرياضى بالإسكندرية  يعمل يوم 4 / 6 / 2025  فقط  حيث يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 15:20 ويصل أسوان 07:45  طبقًا للجدول المرفق، على أن يتم تشغيل فوارغ القطار يوم 4 / 6 / 2025 فقط   بين القاهرة / الاسكندرية للجمهور حيث يقوم من القاهرة الساعة 00:10 ويصل الاسكندرية الساعة 02:35  طبقًا للجدول المرفق.


- تشغيل  قطار 2251 ( ثالثة تهوية ديناميكية)  أسوان / الإسكندرية مخصوص لنادى الجعافرة الرياضى  بالإسكندرية يعمل يوم 13 / 6 / 2025 فقط  حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 14:15 ويصل الإسكندرية  الساعة 07:05 طبقًا للجدول المرفق، على أن يتم تشغيل فوارغ القطار يوم 14 / 6 / 2025 فقط   بين الإسكندرية / القاهرة للجمهور حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 11:50 ويصل القاهرة الساعة 14:25 طبقًا للجدول المرفق.

 


وتقدم المهندس  محمد عامر – رئيس مجلس الإدارة  بخالص التهانى للشعب المصرى بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعاده الله على  مصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات مؤكدًا على أن الهيئة لا تتوانى في بذل أقصى جهودها للعمل على راحة جمهور الركاب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحدث قطارات السكة الحديد أسعار تذاكر قطارات أسرع قطار في العالم قطار الطلقة استقبال عيد الأضحى استقبال عيد الأضحى المبارك الهيئة القومية للسكك الحديد القومية لسكك حديد مصر عيد الأضحي المبارك

مواد متعلقة

تداول 95 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

انتظام حركة المترو بمحطة رمسيس على الخطين الأول والثاني

ضبط المتورطين بسرقة كابلات المونوريل والنقل تكشف التفاصيل وتطلق تحذيرا مهما للمواطنين (صور)

عودة حركة القطارات لطبيعتها بعد تخفيف السرعة بسبب الحر

وزير النقل يكشف خطط تطوير السكك الحديدية والمترو أمام المنتدى الأمريكي

تداول 16 ألف طن و999 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

طوارئ بالسكة الحديد بالتزامن مع امتحانات نهاية العام الدراسي

كامل الوزير يتفقد عددا من مشروعات النقل بالصعيد

الأكثر قراءة

مصادر: النيابة تستدعي شهودا جددا في وفاة أحمد الدجوي، وشقيقه يتهم ابنة عمته بالتسبب فى الواقعة

نقل ملكية قصور وفيلات بـ 2 مليار جنيه، طبيب نوال الدجوي يكشف تفاصيل صادمة عن عائلتها

"ولعوا فيه بالبنزين لدفاعه عن شقيقته"، ضبط 3 متهمين بإحراق شاب في زفتى

عضو مركز الأزهر للفتوى: هذا الحديث يؤكد رعاية الله للحجاج (فيديو)

رسالة طمأنة من وزير العمل بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور

أخبار مصر: خطر يقترب من سد النهضة وخبير يحذر، آية سماحة تعتذر لـ مشيرة إسماعيل، قصة سرقة مولدات أكسجين من مستشفى حكومي

الحكومة: إحياء وتشغيل شركة النصر للسيارات والبدء في إنتاج وتوريد أتوبيسات بمواصفات عالمية

ماذا يحتاج الأهلي وبيراميدز للتويج بلقب الدوري المصري؟

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم الثلاثاء 27- 5- 2025 في الأسواق

انهيار عيار 21، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 27-5-2025

آخر تطورات أسعار الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 27-5-2025 ببداية التعاملات

سعر الأرز في السوق اليوم

المزيد

انفوجراف

مشاهد من جنازة أحمد الدجوي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عضو مركز الأزهر للفتوى: هذا الحديث يؤكد رعاية الله للحجاج (فيديو)

مسجد الصخرات بعرفة وفضله وتاريخ الإنشاء وحكم زيارته

فضل العشر الأوائل من ذي الحجة وحديث لم يصح عنها

المزيد
الجريدة الرسمية