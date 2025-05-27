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حوادث

2 يونيو، سماع المرافعة في محاكمة سائق ميكروباص بتهمة دهس طفل بالزاوية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة سائق سيارة بتهمة صدم طفل أثناء عبوره الطريق في منطقة الزاوية الحمراء، مما أسفر عن إصابته التي أودت بحياته إلى جلسة 2 يونيو المقبل للمرافعة.

وكشفت تقرير الطب الشرعي أن المجني عليه توفى نتيجة إصابته بنزيف في المخ وكسور متفرقة.

وكان قسم شرطة الزاوية الحمراء تلقى بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم أدى إلى وفاة طفل أثناء عبوره الطريق.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء عبور طفل للطريق محل البلاغ، اصطدمت به سيارة ميكروباص، مما أسفر عن إصابته إصابة بالغة أودت بحياته في حين لاذ قائد السيارة بالفرار من موقع الحادث.
 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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