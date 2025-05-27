العرض الأول لفيلم "قصة الخريف" في مهرجان خريبكة الدولي بالمغرب

أعلن مهرجان خريبكة الدولي للسينما الأفريقية عن اختيار فيلم "قصة الخريف" المصري في عرضه العالمي الأول لتمثيل مصر في الدورة الـ 25 للمهرجان التى ستقام في الفترة من ٢١ إلى ٢٨ يونيو المقبل.

مهرجان خريبكة الدولي للسينما الأفريقية

ويعتبر مهرجان خريبكة الدولي للسينما الأفريقية من أقدم مهرجانات المغرب، حيث انطلقت دورته الأولى سنة 1977، كما يعد الثالث قاريًا بعد أيام قرطاج السينمائية بتونس ومهرجان الفيسباكو بوركينا فاسو.

فيلم قصة الخريف

فيلم "قصة الخريف" بطولة يوسف عثمان، بثينة حجار، أشرف مهدي، عماد إسماعيل، ماري جرجس، ندى الشاذلي، سحر أبو العز، كارول العقاد، جودة رياض، هبة قناوي، وكريستين مجدي.

العمل تصميم ملابس أفنان زكريا غزالة، مدير تصوير محمود لطفي، إشراف فني وديكور ياسر الحسيني، تصحيح ألوان عطية أمين، مهندس صوت مهاب عز، مصمم صوت ومكساج محمد صلاح، موسيقى تصويرية يوسف صادق، مونتاج داليا عطا، إنتاج رفيق أنطون، كريم مكرم، إيمان سمير فاضل.

الفيلم هو العمل الروائي الطويل الأول للمؤلف والمخرج كريم مكرم بعد إخراجه أفلام قصيرة وتسجيلية شاركت بمهرجانات محلية ودولية، يطرح الفيلم فكرة الاغتراب والوحدة لعدة شخصيات من طبقات اجتماعية مختلفة.

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