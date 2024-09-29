المهرجان المصري الأمريكي للسينما بنيويورك يحتفي برواد الموسيقي التصويرية
يحتفى المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون بنيويورك في دورته الرابعة التي ستقام من 8 إلي 10 نوفمبر المقبل، برواد الموسيقي التصويرية حول العالم.
المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون
وستقام احتفالية ضخمة في حفل ختام المهرجان المقرر أن يُسدل ستاره فى 10 نوفمبر، وسيتم إذاعة مجموعة من روائع موسيقية من أهم أفلام السينما المصرية.
وتقرر تأسيس جائزة الإبداع الموسيقي في السينما لأول مرة وسيتم منحها في الختام لثلاث موسيقيين لهم دور بارز في نشر الموسيقي العربية بالعالم.
ومن أبرز هولاء الرواد، نجد على اسماعيل، عمار الشريعي، أندريا رايدر، فؤاد الظاهري، وجمال سلامة.
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