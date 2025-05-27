الثلاثاء 27 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بعد فشله، ريال مدريد يعلن رحيل راؤول جونزاليس عن تدريب الفريق

راؤول جونزاليس،فيتو
راؤول جونزاليس،فيتو

أصدر نادي ريال مدريد بيانا أعلن فيه أن راؤول جونزاليس مدرب فريق الرديف بالفريق الملكي، قد أبلغ النادي بقراره إنهاء فترة عمله كمدرب.

بيان ريال مدريد 

وقال ريال مدريد في بيانه:" لقد كان مصدر فخر لنادي ريال مدريد أن يكون معنا أحد أعظم الأساطير في تاريخنا وفي كرة القدم العالمية كمدرب لنا ومدرب لفريق الشباب لدينا.

وتابع: راؤول أيضًا قام بتمثيل جميع قيم ريال مدريد بشكل مثالي، القيم التي نقلها أيضًا كمدرب: أدار فريقي Cadet B وJuvenil B في موسم 2018-2019، ومنذ ذلك الحين أصبح مدربًا لفريق كاستيا، بالإضافة إلى ذلك، في أغسطس 2020، تولى إدارة فريق Juvenil A، والذي توج معه بطلًا لدوري الشباب.

وأردف الببان: سيظل راؤول دائمًا في قلوب جميع مشجعي ريال مدريد، وريال مدريد سيكون دائمًا منزله.

وأتم: يتمنى ريال مدريد لراؤول جونزاليس وعائلته كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة من حياته.

وكان راؤول عاد إلى ريال مدريد عام 2017، وتولى تدريب الفريق الرديف "كاستيا" في 2019، وقاد فريق الشباب للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للشباب في 2020، وهو الإنجاز القاري الوحيد للنادي في تلك الفئة.

يذكر أن راؤول قضى 18 عاما في ريال مدريد كلاعب، وثمانية أعوام أخرى كمدرب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

راؤول جونزاليس ريال مدريد راؤول بيان ريال مدريد نادي ريال مدريد

مواد متعلقة

اتحاد الكرة ينظم ورشة عمل برنامج فيفا لاحتراف وتطوير إدارات الأندية

تقارير عالمية تكشف التفاصيل الأخيرة في عقد دي بروين مع نابولي

ريال مدريد يعرض قميص مودريتش على هذا النجم

جماهير ليفربول في محطات القطار استعدادا لمسيرة الاحتفال بالدوري (فيديو وصور)

آخر استعدادات الأهلي لمونديال الأندية.. تحديد موعد الإعلان عن تولي ريفيرو قيادة الفريق.. خريطة صفقات القلعة الحمراء.. وأزمة كولر عرض مستمر

موعد مباراة إسبانيا وفرنسا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

أول تعليق من تشابي ألونسو بعد توقيع عقده مع ريال مدريد (فيديو)

موقفه من يورجن كلوب والدوري السعودي.. تصريحات مثيرة لـ محمد صلاح (إنفوجراف)

الأكثر قراءة

طرد النائب محمد عبد العليم داوود من قاعة البرلمان خلال مناقشة مشروع قانون العلاوة

بعد موافقة النواب، نص قانون علاوة الموظفين

على كرسي متحرك، ضحية طفل المرور يدلي بأقواله أمام النيابة وأسرته ترفض التصالح

مصادر: النيابة تستدعي شهودا جددا في وفاة أحمد الدجوي، وشقيقه يتهم ابنة عمته بالتسبب فى الواقعة

"ولعوا فيه بالبنزين لدفاعه عن شقيقته"، ضبط 3 متهمين بإحراق شاب في زفتى

كواليس طرد النائب محمد عبد العليم داوود من جلسة النواب (إنفوجراف)

نقل ملكية قصور وفيلات بـ 2 مليار جنيه، طبيب نوال الدجوي يكشف تفاصيل صادمة عن عائلتها

نائب يثير أزمة بجلسة العلاوة، ورئيس البرلمان يحذر من الخروج عن اللائحة

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025

أسعار السكر اليوم الثلاثاء 27- 5- 2025 في الأسواق

انهيار عيار 21، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 27-5-2025

آخر تطورات أسعار الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 27-5-2025 ببداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

كواليس طرد النائب محمد عبد العليم داوود من جلسة النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر للفتوى: رضا الله من نعم الحج والاستطاعة شرط أساسي (فيديو)

عضو مركز الأزهر للفتوى: هذا الحديث يؤكد رعاية الله للحجاج (فيديو)

مسجد الصخرات بعرفة وفضله وتاريخ الإنشاء وحكم زيارته

المزيد
الجريدة الرسمية