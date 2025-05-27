بعد فشله، ريال مدريد يعلن رحيل راؤول جونزاليس عن تدريب الفريق

أصدر نادي ريال مدريد بيانا أعلن فيه أن راؤول جونزاليس مدرب فريق الرديف بالفريق الملكي، قد أبلغ النادي بقراره إنهاء فترة عمله كمدرب.

بيان ريال مدريد

وقال ريال مدريد في بيانه:" لقد كان مصدر فخر لنادي ريال مدريد أن يكون معنا أحد أعظم الأساطير في تاريخنا وفي كرة القدم العالمية كمدرب لنا ومدرب لفريق الشباب لدينا.

وتابع: راؤول أيضًا قام بتمثيل جميع قيم ريال مدريد بشكل مثالي، القيم التي نقلها أيضًا كمدرب: أدار فريقي Cadet B وJuvenil B في موسم 2018-2019، ومنذ ذلك الحين أصبح مدربًا لفريق كاستيا، بالإضافة إلى ذلك، في أغسطس 2020، تولى إدارة فريق Juvenil A، والذي توج معه بطلًا لدوري الشباب.

وأردف الببان: سيظل راؤول دائمًا في قلوب جميع مشجعي ريال مدريد، وريال مدريد سيكون دائمًا منزله.

وأتم: يتمنى ريال مدريد لراؤول جونزاليس وعائلته كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة من حياته.

وكان راؤول عاد إلى ريال مدريد عام 2017، وتولى تدريب الفريق الرديف "كاستيا" في 2019، وقاد فريق الشباب للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للشباب في 2020، وهو الإنجاز القاري الوحيد للنادي في تلك الفئة.

يذكر أن راؤول قضى 18 عاما في ريال مدريد كلاعب، وثمانية أعوام أخرى كمدرب.

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