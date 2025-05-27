أبو ريدة في رسالة لـ "ورشة FIFA“: حان الوقت أن نواجه مستقبلنا بأبنائنا

اتحاد الكرة،وجَّه المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم كلمة مكتوبة إلى ضيوف ورشة عمل "برنامج FIFA لتطوير إدارة الأندية" التي بدأت اليوم بمقر الاتحاد عبر فيها عن سعادته بهذا الحدث الذي وصفه بأنه لبنة في صرح بناء حاضر ومستقبل الكرة المصرية.

وأضاف هاني أبوريدة: بأننا نخطو هذه الخطوة ونحن متسلحون بأحدث النظم العالمية في إدارة الكرة في بلادنا وبما يتواءم مع المسارات العالمية ويتوافق مع مساعي الاتحاد الدولي في كل أنحاء العالم لمزيد من التقدم والازدهار للعبة صارت المعشوقة الأولى لجميع الشعوب وفي كلّ الأوطان.

وأكد أن الاتحاد المصري لكرة القدم وهو يدعو لهذه الورشة العالمية في نسختها الأفريقية تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA.. يضع نصب عينيه حاجة الكرة المصرية في تطوير كوادرها وفي القلب منها كوادر الأندية المصرية على المستويين الأوائل لها وفقًا للمعايير الدولية.

وأضاف: لقد حان الوقت أن نواجه مستقبلنا بأبنائنا، وذلك لن يتحقق إلا بتسليحهم بكل الإمكانات للتعامل مع مستقبل تتلاحق أدوات تطوره، وواجبنا ومسئوليتنا أن نعد أنفسنا لهذا المعترك الذي صار على أعتابنا ولن ينتظر كثيرًا من يتأخر عن اللحاق بركبه لقد صارت حاجتنا ماسة إلى تعزيز ممارسات الحوكمة لدينا، وتطوير قدراتنا الإدارية وقدرات التخطيط الاستراتيجي للمسؤولين التنفيذيين في أنديتنا كلها، كما صرنا أكثر احتياجا لدعم الأندية كافة في مجالات التسويق والاستثمار والاستدامة المالية، وإرساء أسس احترافية مستدامة تسهم في رفع كفاءة أندية كرة القدم المصرية.

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