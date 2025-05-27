الثلاثاء 27 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أبو ريدة في رسالة لـ "ورشة FIFA“: حان الوقت أن نواجه مستقبلنا بأبنائنا

هاني أبوريدة،فيتو
هاني أبوريدة،فيتو

اتحاد الكرة،وجَّه المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم كلمة مكتوبة إلى ضيوف ورشة عمل "برنامج FIFA لتطوير إدارة الأندية" التي بدأت اليوم بمقر الاتحاد عبر فيها عن سعادته بهذا الحدث الذي وصفه بأنه لبنة في صرح بناء حاضر ومستقبل الكرة المصرية.

وأضاف هاني أبوريدة: بأننا نخطو هذه الخطوة ونحن متسلحون بأحدث النظم العالمية في إدارة الكرة في بلادنا وبما يتواءم مع المسارات العالمية ويتوافق مع مساعي الاتحاد الدولي في كل أنحاء العالم لمزيد من التقدم والازدهار للعبة صارت المعشوقة الأولى لجميع الشعوب وفي كلّ الأوطان.

وأكد أن الاتحاد المصري لكرة القدم وهو يدعو لهذه الورشة العالمية في نسختها الأفريقية تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA.. يضع نصب عينيه حاجة الكرة المصرية في تطوير كوادرها وفي القلب منها كوادر الأندية المصرية على المستويين الأوائل لها وفقًا للمعايير الدولية.

وأضاف: لقد حان الوقت أن نواجه مستقبلنا بأبنائنا،  وذلك لن يتحقق إلا بتسليحهم بكل الإمكانات للتعامل مع مستقبل تتلاحق أدوات تطوره، وواجبنا ومسئوليتنا أن نعد أنفسنا لهذا المعترك الذي صار على أعتابنا ولن ينتظر كثيرًا من يتأخر عن اللحاق بركبه لقد صارت حاجتنا ماسة إلى تعزيز ممارسات الحوكمة لدينا، وتطوير قدراتنا الإدارية وقدرات التخطيط الاستراتيجي للمسؤولين التنفيذيين في أنديتنا كلها، كما صرنا أكثر احتياجا لدعم الأندية كافة في مجالات التسويق والاستثمار والاستدامة المالية، وإرساء أسس احترافية مستدامة تسهم في رفع كفاءة أندية كرة القدم المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتحاد الكرة اتحاد المصري لكرة القدم الاتحاد المصري لكرة القدم هاني ابو ريدة

مواد متعلقة

اتحاد الكرة ينظم ورشة عمل برنامج فيفا لاحتراف وتطوير إدارات الأندية

تقارير عالمية تكشف التفاصيل الأخيرة في عقد دي بروين مع نابولي

ريال مدريد يعرض قميص مودريتش على هذا النجم

جماهير ليفربول في محطات القطار استعدادا لمسيرة الاحتفال بالدوري (فيديو وصور)

آخر استعدادات الأهلي لمونديال الأندية.. تحديد موعد الإعلان عن تولي ريفيرو قيادة الفريق.. خريطة صفقات القلعة الحمراء.. وأزمة كولر عرض مستمر

موعد مباراة إسبانيا وفرنسا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

أول تعليق من تشابي ألونسو بعد توقيع عقده مع ريال مدريد (فيديو)

موقفه من يورجن كلوب والدوري السعودي.. تصريحات مثيرة لـ محمد صلاح (إنفوجراف)

الأكثر قراءة

طرد النائب محمد عبد العليم داوود من قاعة البرلمان خلال مناقشة مشروع قانون العلاوة

بعد موافقة النواب، نص قانون علاوة الموظفين

على كرسي متحرك، ضحية طفل المرور يدلي بأقواله أمام النيابة وأسرته ترفض التصالح

مصادر: النيابة تستدعي شهودا جددا في وفاة أحمد الدجوي، وشقيقه يتهم ابنة عمته بالتسبب فى الواقعة

"ولعوا فيه بالبنزين لدفاعه عن شقيقته"، ضبط 3 متهمين بإحراق شاب في زفتى

كواليس طرد النائب محمد عبد العليم داوود من جلسة النواب (إنفوجراف)

نقل ملكية قصور وفيلات بـ 2 مليار جنيه، طبيب نوال الدجوي يكشف تفاصيل صادمة عن عائلتها

نائب يثير أزمة بجلسة العلاوة، ورئيس البرلمان يحذر من الخروج عن اللائحة

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025

أسعار السكر اليوم الثلاثاء 27- 5- 2025 في الأسواق

انهيار عيار 21، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 27-5-2025

آخر تطورات أسعار الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 27-5-2025 ببداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

كواليس طرد النائب محمد عبد العليم داوود من جلسة النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر للفتوى: رضا الله من نعم الحج والاستطاعة شرط أساسي (فيديو)

عضو مركز الأزهر للفتوى: هذا الحديث يؤكد رعاية الله للحجاج (فيديو)

مسجد الصخرات بعرفة وفضله وتاريخ الإنشاء وحكم زيارته

المزيد
الجريدة الرسمية