حقيقة وجود خلافات بين ريفيرو والأهلي في تشكيل الجهاز المعاون

قال مصدر داخل الأهلي إنه لا توجد خلافات جوهرية بين الإسباني خوسيه ريفيرو مدرب الأهلي المحتمل وأيضا النادي بشأن تشكيل الجهاز المعاون، مؤكدا أنه تم الاتفاق على تواجد عنصر مصري فقط في الجهاز المعاون وسيكون محمد شوقي وفقا لما طلبه المدرب الإسباني بالإضافة إلى تواجد أربع عناصر مساعدة أجنبية.

وشدد على أن ما تردد بشأن وجود أزمة في تشكيل الجهاز المعاون غير صحيح والأمر انتهى، وسيتم إعلان التشكيل النهائي يوم الخميس القادم في مؤتمر صحفي.

موعد مباراة الأهلي أمام فاركو في الدوري المصري

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة فاركو غدا في ختام منافسات دوري نايل.

وتقام مباراة الأهلي، أمام فاركو في الثامنة مساء الأربعاء الموافق 28 مايو الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

ويحتاج الأهلي لتحقيق الفوز في المباراة المقبلة لحسم لقب الدوري هذا الموسم بشكل رسمي.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024"، وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري

وتنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي وفاركو مع وجود ستوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

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