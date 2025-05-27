53 عاما على رحيل محمد كريم شيخ المخرجين الثائر لمصلحة العمل السينمائي.. رفض تحكم الصهيونيون في سوق الفيلم.. وغاب عن عالمنا قبل كتابة تاريخ السينما المصرية

محمد كريم ، شيخ المخرجين ورائد من رواد السينما المصرية، ثائر دائما ضد مصلحة الفنون لمصلحة السينما وعاش منتقدا لأوضاعها، كان متشائما من مستقبل السينما، هو أول مخرج سينمائي مصري حين أخرج فيلما صامتا "زينب"، وأول من حول أفلامنا إلى أفلام ناطقة، قدم فاتن حمامة وهي طفلة فى يوم سعيد، رحل في مثل هذا اليوم 27 مايو عام 1972.



عاش المخرج محمد كريم حياته مثالًا للفنان الملتزم بفنه، وهو أيضًا صاحب مبادئ لم يحيد عنها طوال حياته، إنه فنان يحترم فنه ويرفض أن يخلط بين الفن والتجارة أخذ على نفسه عهدًا بعدم الابتذال منذ بداية مشواره السينمائي، فقد عاش طوال حياته فقيرًا بالرغم من مكانته الرفيعة فنيًا.

7 أفلام مع محمد عبد الوهاب

عن بداياته الفنية يقول المخرج محمد كريم: منذ أن أصبحت مخرجا سينمائيا وأنا أتقاضى أكبر أجر يحصل عليه مخرج، وقد ارتبطت عجلتي بعجلة الفنان العظيم محمد عبد الوهاب، وكان عبد الوهاب ينتج كل عامين فيلما واحدا، ذلك أن وزير ماليته هو أحد أصحاب شركة بيضافون، يجمع رأس المال الذي دفع في الفيلم الأول أولا ثم يفكر في عمل الفيلم الثاني، وبهذه الطريقة ضاع شباب عبد الوهاب وضاع شبابي لأننا لم نقدم على مدى خمسة عشر عاما سوى سبعة أفلام فقط وكان يجب أن يكونوا أربعة عشر فيلما على الأقل.

المخرج محمد كريم



عرف عن المخرج محمد كريم أنه يرفض أي عيوب في وجه الممثل عند اختياره لأداء أي دور مهما كان، فهو يشترط مواصفات خاصة في الوجه، فمثلا عندما استعان بالممثلة بهيجة حافظ لبطولة فيلم "زينب" 1932 طلب منها تخسيس وزنها وأعد لها برنامجا لذلك، وعندما بدأ يوسف وهبي الاستعداد لتقديم فيلم عن مسرحيته "أولاد الذوات" أصر أن يسافر للخارج لتصليح أنفه المقوس لتصبح أول جراحة تجميلية لفنان مصري، كما اشترط على المطرب محمد فوزي إجراء تجميل لشفته العليا لتصغيرها قبل تصوير فيلم "أصحاب السعادة "حيث يقوم بدور شاب تغرم به البنات.

محمد كريم ويوسف وهبي وصداقة طويلة بعد أولاد الذوات



ولد المخرج محمد كريم عام 1896 بحارة الهدارة حي عابدين بالقاهرة، عشق التمثيل والسينما وانبهر بها وهو صغير بعد أن شاهد فيلمي: أسرار نيويورك، فانتوماس، فبدأ شراء كاميرا فوتوغرافية من مصروفه الخاص، وجعل من سطح بيته ستديو يمارس فيه هواية تصوير نفسه وهو يمثل ويقلد الفنانين، وعشق أيضا القراءة في مجال السينما حتى إنه كتب مقالات عن السينما في الصحف والمجلات الفنية، كما قام أيضًا بترجمة ونشر الأخبار الفنية من بعض المجلات السينمائية الأجنبية التي كانت تصله من الخارج، حيث كان يراسل أكثر من خمس عشرة شركة سينمائية أوروبية.



مصاحبا الفنان يوسف وهبي، سافر محمد كريم إلى المانيا وفي برلين استطاع أن يلتحق بستوديوهات "أوفا" السينمائية، حيث عمل في قسم المونتاج. وفي خلال عام فقط استطاع أن يصبح أحد مساعدي المخرج الألماني "فريتز لانج"، مما أكسبه خبرة ودراية بفن الإخراج السينمائي هو ويوسف وهبى. وعـاد محمد كريم إلى القـاهرة بعد غياب دام سـبع سنوات، ومعه زوجته الألمانية التي أصبحت فيما بعد مساعدته في جميع أفلامه.

اشهر افلام كريم مع يوسف وهبى



أخرج محمد كريم للسينما فيليمن كل منهما يحمل اسم زينب عن قصة الدكتور محمد حسين هيكل، لكن الفيلم الأول فيلم صامت أُنتج عام 1930، والثاني فيلم ناطق أنتج عام 1952، أخرج للموسيقار محمد عبد الوهاب سبعة أفلام منها يوم سعيد، ممنوع الحب، يحيا الحب، الوردة البيضا، لست ملاكا، رصاصة في القلب.

يتحكم الصهاينة في أسواق الفيلم



من أهم آراء محمد كريم، أن اليهود الصهيونيون يتحكمون في أسواق الفيلم المصري في العالم، وذلك لأن 95% من سوق الأفلام في العالم يتحكم فيه اليهود، كما يرى أن المخرجين في مصر يستحقون جميعا عمل تماثيل من ذهب مكافأة على ما قدموه من أفلام بإمكانياتهم المحدودة، أما المنتجين ففيهم من يستحق قطع رقبته. وعن أزمة السينما بصفة عامة قال: السينما ليست في أزمة بالمعنى الذي يردده الجميع، فالأزمة أزمة نقد أولا؛ لأن بعض نقادنا تعودوا على الهدم.

مشروع لم يكتمل



قبل وفاته بأربع سنوات، قدمت له الدولة منحة تفرغ لكتابة تاريخ السينما المصرية، حيث عكف على البحث والدراسة معتمدًا في ذلك على ذكرياته وذكريات أصدقائه المقربين إليه.

ومات قبل أن يكمل كتابة هذا التاريخ الذي عُهد بتكملته إلى المخرج أحمد كامل مرسي، حصل على وسام الدولة للفنون من الدرجة الأولى وكرمته الدولة بمنحه معاشا استثنائيا مدى الحياة، ومنح بعد رحيله جائزة الدولة التقديرية تقديرا لدوره كأول سينمائي مصري.

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