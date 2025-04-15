تكريم محمد كريم في مهرجان هوليوود للفيلم العربي بأمريكا (صور)

شهد حفل ختام الدورة الرابعة من مهرجان هوليوود للفيلم العربي، تكريم النجم محمد كريم بجائزة خاصة من مجلس الشيوخ الأمريكي لولاية كاليفورنيا وسط حفاوة كبيرة من الحاضرين.

تكريم محمد كريم

‎‎وعبّر محمد كريم عن سعادته الكبيرة بلحظة التكريم، مؤكدًا أن التكريم يحمل طابعًا خاصًا بالنسبة له، خاصة كونه جاء من مهرجان دولي يُقام خارج الوطن، ووجه "كريم" خلال حفل التكريم كلمة للحضور، أعرب فيها عن سعادته وجزيل شكره لإدارة المهرجان على استقبالهم الحافل.

وفي كلمته على المسرح، وبسؤاله عن كيف استطاع الدخول والنجاح في هوليوود وبأدوار ليست عربية أجاب محمد كريم: "يجب أنك تصدق بحلمك أولًا وتثق بنفسك جيدًا وتجازف في حياتك. المجازفة أحيانا مهمة جدًا لتحقيق النجاح ولا تلتفت لأي شيء من الممكن أن يأخذ من تركيزك علي هدفك..فستجعل كل المنتقدين لك في مسيرتك هم أول المهنئين لك".

وكرمت الدورة الرابعة من مهرجان هوليوود للفيلم العربى، في كاليفورنيا محمد كريم، بعد مشاركته في المهرجان من خلال ندوة أدارها مخرج فيلمه الجديد Gunslingers، المخرج Brian Skiba، وإبرام ميخائيل، المدير الفني للمهرجان، وجاءت الندوة بعنوان " رؤى حول نجاح الدخول لهوليوود "، تحدث فيها محمد كريم حول اقتحامه عالم السينما في هوليوود ومشاركته كبار النجوم، من خلال تقديمه أدوار بعيدة عن الصورة النمطية لشكل الممثل المصري أو العربي في السينما العالمية.

فيلم The Gunslingers

وفي سياق متصل ينتظر محمد كريم عرض فيلم The Gunslingers الجديد، وهو خامس بطولة له في هوليوود الفيلم الذي يشارك فيه النجوم ستيفن دورف ونيكولاس كيدج وهو العمل الذي قام بتأليفه وإخراجه برايان سكيبا.

يلعب محمد كريم دور "Hoodoo"، وهو CowBoy لا يخاف الموت ويقاتل للدفاع باستماته عن مدينته وإنقاذ حياته وحياة أصدقائه، ويظهر بطبيعة حادة وهو يرتدي قبعة رعاة البقر وبدلة ويقف بجوار ملوك هوليوود - كيج ودورف وهيذر جراهام.

فيلم The Gunslingers هو الفيلم الخامس والبطولة الخامسة في هوليوود للنجم المصري محمد كريم ويشارك في بطولته ايضًا Heather Graham و‏ Scarlet Stallone وBre Blair وLaurie Love Randall Batinkoff وCooperBarnes وAva Monroe Costasmandylor و jeremy kent jackson.

يعتبر فيلم The Gunslingers، ثاني الأعمال التي تجمع محمد كريم ونيكولاس كيدج، حيث عملا سويا في فيلم "A Score To Settle".

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