القوات المسلحة تفتتح أعمال تطوير عدد من المجمعات الخدمية

افتتح جهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة عددا من المجمعات الخدمية بعد انتهاء أعمال التطوير ورفع الكفاءة والتي تأتي استكمالًا لمنظومة التطوير والتحديث التي تتبعها القوات المسلحة بكافة منشآتها الخدمية لتقديم أفضل مستويات الخدمة للعسكريين والمدنيين على حد سواء، وذلك في إطار حرص القوات المسلحة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

عروض وتخفيضات موسمية

شملت الافتتاحات فرع صن مول التوفيق بمحافظة القاهرة، وفرعي جراند ماركت بمنطقة الرمل وصن مول مصطفى كامل بمحافظة الأسكندرية، وتضمنت فعاليات الافتتاح عرض تقديمي للأعمال الإنشائية التي تم تنفيذها وفقًا لأحدث المعايير الهندسية، أعقبها جولة تفقدية داخل المجمعات الخدمية والتي تحظى بإقبال كبير خاصة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، ويقوم الجهاز بتقديم عروض وتخفيضات موسمية في جميع المناسبات لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

حضر مراسم الافتتاح اللواء أ.ح حسن رأفت أحمد مدير جهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة، واللواء أ.ح هشام حسنى حسن قائد المنطقة الشمالية العسكرية ومحافظ الإسكندرية وعدد من قادة القوات المسلحة.

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