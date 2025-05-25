الأحد 25 مايو 2025
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أخبار مصر

القوات المسلحة تفتتح نادي وفندق "6 أكتوبر الحلمية" بعد انتهاء أعمال التطوير الشامل

القوات المسلحة تفتتح
القوات المسلحة تفتتح نادى وفندق " 6 أكتوبر الحلمية

افتتحت إدارة نوادى وفنادق القوات المسلحة نادى وفندق "6 أكتوبر الحلمية" وذلك بعد انتهاء أعمال التطوير الشامل من منتزهات ومسطحات خضراء وحدائق وكافة المنشآت والخدمات مع مراعاة كافة مظاهر التناسق الجمالي والإبداعى بما يلقى إعجاب كافة المترددين على الفندق من المدنيين والعسكريين على حد سواء.

وجاء ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بمستوى المنشآت الخدمية بالقوات المسلحة وتقديم أرقى المستويات الإجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية بها. 

تطوير وتحديث سلسلة نوادى وفنادق القوات المسلحة

وخلال مراسم الافتتاح أكد اللواء أمجد محمـد عبد ربه مدير إدارة نوادى وفنادق القوات المسلحة حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير وتحديث سلسلة نوادى وفنادق القوات المسلحة بمختلف محافظات الجمهورية بما يمكنها من توفير كافة الخدمات المقدمة للزائرين ويعزز من دورها فى خدمة المجتمع.

وحضر مراسم الافتتاح اللواء إيهاب لطفى مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة. 

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