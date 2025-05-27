قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الرياضة

وقعت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بالنشء والشباب وتعزيز روح الولاء والانتماء لدى الأجيال المتعاقبة من أبناء الوطن، واستمرارًا لدور القوات المسلحة فى تأهيل الشباب المصري وتوعيتهم بالتحديات المحيطة وانعكاساتها على الأمن القومي المصري.

يهدف البروتوكول لإعداد خطة عمل مشتركة بين الطرفين لتنفيذ مجموعة من الأنشطة والفعاليات تشمل العديد من برامج التأهيل والتوعية وتنفيذ زيارات ميدانية للمشروعات القومية وعقد عدد من المحاضرات واللقاءات والندوات التثقيفية والورش التدريبية لخلق جيل من النشء والشباب على قدر عالٍ من الوعي المستنير والإدراك الصحيح لكافة التحديات المحيطة وكيفية مجابهتها على النحو الأمثل.

تأهيل الشباب ورعايتهم

وخلال مراسم توقيع البروتوكول أكد الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على أن الوزارة تسعى إلى تأهيل الشباب ورعايتهم وتمكينهم من المشاركة الفعالة في إنجاز أهداف التنمية الشاملة، معربًا عن تقديره للقوات المسلحة على الدور الذي تقوم به للارتقاء بمستوى الوعي لدى أبناء الوطن لكونهم عماد الأمة وبناة نهضتها.

تعزيز القيم المجتمعية

ونقل اللواء أ.ح أسامة عبد الحميد داود قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري تحيات وتقدير الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مشيرًا إلى حرص القوات المسلحة على تعزيز أوجه التعاون مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة لتعميق روح الولاء والانتماء لدى أبناء الوطن وتعزيز القيم المجتمعية لدعم جهود التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030.

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