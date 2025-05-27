تصنيف الجامعات المصرية، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات على منصاته الرسمية، استعرض من خلالها حجم التقدم الذي أحرزته الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية، في ظل التوسع غير المسبوق في إنشاء الجامعات وتطوير منظومة التعليم العالي.

وتواصل الدولة جهودها لتعزيز جودة التعليم ورفع كفاءة مؤسساته، ما انعكس على القفزة النوعية للجامعات المصرية ضمن أبرز التصنيفات الدولية لعام 2025، لترسخ مصر بذلك مكانتها الأكاديمية عربيًا وإفريقيًا، وتؤكد نجاحها في بناء نظام تعليم عالي تنافسي ومواكب للمعايير العالمية.

وأظهرت الإنفوجرافات، أن مصر تصدرت الدول العربية والإفريقية في عدد الجامعات المدرجة بتصنيف "Times Higher Education" لعام 2025، الذي يقيم أكثر من 2000 جامعة استنادًا إلى 13 مؤشرًا فرعيًا تشمل مجالات التدريس، والبحث، وإتاحة المعرفة، والنظرة الدولية.

35 جامعة مصرية في تصنيف "Times Higher Education" لعام 2025

وارتفع عدد الجامعات المصرية المدرجة بالتصنيف منذ صدوره، ليصل إلى 35 جامعة عام 2025، مقابل 28 جامعة عام 2024، و26 جامعة عام 2023، بعد أن كانت جامعة واحدة عام 2011، في حين لم تدرج أي جامعة مصرية بالتصنيف خلال أعوام "2013 و2014 و2015".

كما جاءت مصر في المرتبة الأولى إفريقيًا والثانية عربيًا في عدد الجامعات المدرجة في تصنيف "سيماجو" الإسباني لعام 2025، الذي يقيم المؤسسات الأكاديمية والبحثية بناءً على مؤشرات الأداء البحثي والمخرجات الابتكارية والتأثير المجتمعي المقاس بمدى ظهورها على الويب.

وارتفع عدد الجامعات المصرية المدرجة في هذا التصنيف إلى 52 جامعة في 2025، مقابل 51 جامعة في 2024، و15 جامعة فقط في 2009، كما تقدمت 12 مركزًا بمؤشر Scimago"" للنشر العلمي منذ صدوره، لتحتل المرتبة 25 عام 2024، مقابل المرتبة 37 عام 1996.

مصر الأولى إفريقيًا والثانية عربيًا في عدد الجامعات المدرجة بتصنيف "QS" البريطاني لعام 2025

واستعرضت الإنفوجرافات، تصدر مصر المرتبة الأولى إفريقيًا والثانية عربيًا في عدد الجامعات المدرجة بتصنيف "QS" البريطاني لعام 2025، بإجمالي 15 جامعة، مقابل 6 جامعات عام 2020، إلى جانب ارتفاع عدد الجامعات المصرية المدرجة في التصنيف ذاته للجامعات العربية إلى 36 جامعة عام 2025، مقابل 22 جامعة عام 2020.

ويعتمد تصنيف "QS" البريطاني على 8 مؤشرات لتقييم كل جامعة بما في ذلك السمعة الأكاديمية للجامعة، وكيفية إعداد الطلاب لسوق العمل ونسبة الطلاب الدوليين لما يقرب من 1500 جامعة على مستوى العالم.

مصر تتصدر الدول العربية والإفريقية في عدد الجامعات المدرجة بتصنيف "US News" لعام 2025

وفي السياق ذاته، أظهرت الانفوجرافات تصدر مصر الدول العربية والإفريقية في عدد الجامعات المدرجة بتصنيف "US News" لعام 2025، بواقع 29 جامعة، مقارنةً بـ 27 جامعة عام 2024، و11 جامعة عام 2019.

ويعتمد تصنيف "US News" على 13 مؤشرًا لتقييم كل جامعة بناءً على أدائها البحثي وتقييماتها من قبل أعضاء المجتمع الأكاديمي حول العالم.



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