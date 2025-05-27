تعرف على أبرز أحداث مسلسل المدينة البعيدة الحلقة 27

شهدت الحلقة 27 من المسلسل التركي المدينة البعيدة (Uzak Şehir) منعطفات درامية مفصلية، حيث اتخذت الشخصيات قرارات حاسمة غيرت مجرى الأحداث ووضعت حدًا لصراعات طويلة.

علياء تحسم المعركة وتبقى في القصر في أحداث مسلسل المدينة البعيدة الحلقة 27

في خطوة جريئة، قررت علياء خلال مسلسل المدينة البعيدة الحلقة 27 البقاء في القصر، مُنهية بذلك محاولات صداقات وماين المستمرة للسيطرة عليها والتلاعب بمصيرها، وقرارها الحاسم لم يكن مجرد بقاء فقط في المكان، بل إعلان استقلال نفسي وانتصار إرادتها.

كما حسم جيهان في الحلقة 27 من مسلسل المدينة البعيدة موقفه من علاقته بمين، مؤكدًا أنه لا مجال للعودة أو إعادة فتح صفحات الماضي، أما ناري فتعمل على إراحة ضميرها وتسمح لأوزكان أن يعيش حياة بلا ضغوط، ويبرز شاهين كداعم حقيقي لها، كما تتلقى ناري خلال مسلسل المدينة البعيدة الحلقة 27 خبرًا مفاجئًا يغير كل شيء، وهذا الخبر يفتح أمام شاهين بابًا جديدًا، قد يرسم له مسارًا مختلفًا تمامًا عن كل ما عاشه حتى الآن.

تفاصيل مسلسل المدينة البعيدة

يحظى المسلسل الدرامي “المدينة البعيدة” بمتابعة واسعة في تركيا والعالم العربي وهو عمل تركي مقتبس من المسلسل العربي الهيبة.

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي عائلي، وتحكي قصة علياء التي تعود من كندا إلى تركيا مع جثمان زوجها وطفلها لتنفيذ وصيته، تواجه علياء عائلة زوجها المتسلطة التي تمنعها من مغادرة أراضيهم، وتدخل في صراع طويل مع زعيم العائلة جيهان، وسط أسرار عائلية تخرج إلى النور تباعًا.

يشارك في بطولة العمل نخبة من نجوم الدراما التركية، الذين لاقى أداؤهم إشادة من الجمهور، ومن أبرزهم: اوزان اكبابا، سينيم اونسال، جونجا جيلاسون.

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