الثلاثاء 27 مايو 2025
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أخبار مصر

السيسي يهنئ قادة الأردن وأذربيجان وجيانا التعاونية بذكرى أيام الاستقلال

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

 بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى برقية تهنئة إلى الملك عبد الله الثانى ابن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

ملك الأردن

 وأوفد الرئيس محمد عاطف عبد الحميد، الأمين برئاسة الجمهورية، إلى سفارة المملكة الأردنية الهاشمية بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجا

 كما بعث الرئيس ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الجمهورية.

وأوفد الرئيس أحمد محمد رضا، الأمين برئاسة الجمهورية، إلى سفارة جمهورية أذربيجان بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

 

رئيس جمهورية جيانا التعاونية 

 وبعث أيضا رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة إلى الرئيس الدكتور محمد عرفان علي رئيس جمهورية جيانا التعاونية، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.
 

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