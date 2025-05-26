كان بيستغيث قبل الواقعة بساعات، رسالة غامضة لعمرو الدجوي عن وفاة شقيقه

في تطور مثير ومأساوي لقضية وفاة أحمد الدجوي، حفيد الدكتورة نوال الدجوي، خرج شقيقه عمرو الدجوي بتصريح صادم عبر صفحته الشخصية قال فيه: "حق أحمد مش هيضيع، أحمد كان راجع من مقابلة مع جهات حكومية في إطار مساعي للصلح، وكان سعيد جدا إن الكابوس هيخلص… حسبنا الله ونعم الوكيل".

الخبر أصبح أكثر غموضا بعد تصريحات المحامي محمد حمودة، محامي أسرة الضحية، والذي كشف أن أحمد استغاث قبل الحادث بيوم واحد فقط، وأنه كان يشعر أنه مراقب، على حد قوله.

وأشار عمرو الدجوي لحديث المحامي مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، والذي كشف فيه تفاصيل جديدة وردت في التحقيقات، منها أن سيارة غامضة كانت تراقب أحمد وتسير خلفه في تحركاته الأخيرة، وذلك على حد قوله.

الدكتور حمودة زعم خلال تصريحه أيضا قائلا: "حد أنهى حياته، مش هو اللي خلص على نفسه، وده عكس ما ورد في التحقيقات الأولية".

رصدت عدسة فيتو الظهور الأول لـ عمرو الدجوي شقيق الراحل الدكتور أحمد الدجوي، أثناء تشييع جنازة شقيقه داخل مسجد الدجوي بجامعة أكتوبر للعلوم والآداب، وسط مشهد مؤثر خيمت عليه مشاعر الحزن والانهيار بين أفراد أسرته وأصدقائه وطلابه، وارتفعت الدعوات للفقيد بالرحمة والمغفرة، راجين من الله أن يتقبله في عداد الصالحين.

عمرو الدجوي يرفض قبول العزاء في شقيقه

وقال عمرو الدجوي تعليقًا على مصرع شقيقه أحمد الدجوي: "الله يرحمك يا أخويا وضهري وسندي.. صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر في مسجد الدجوي داخل جامعة MSA في ٦ أكتوبر طريق الواحات دون تقبل العزاء".

يذكر أنه تم العثور على جثة أحمد الدجوي، حفيد نوال الدجوي، أمس الأحد في شقته.

وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بيانًا كشفت فيه تفاصيل وملابسات العثور على جثة حفيد الدكتورة نوال الدجوي رئيس جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، داخل مسكنه بمدينة 6 أكتوبر.

وقالت الداخلية في بيانها: “في ضوء ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ملابسات وفاة أحمد الدجوي حفيد نوال الدجوي.. بالفحص تبين أنه بتاريخ الأحد 25 مايو 2025، تلقى قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة بلاغا من أسرة المذكور بقيامه بإطلاق عيار ناري على نفسه مستخدمًا طبنجة مرخصة خاصة به حال تواجده بمحل إقامته بأحد المنتجعات السكنية بدائرة القسم مما أدى إلى وفاته”.

وأشارت التحريات إلى أنه كان يعالج في الفترة الأخيرة من أمراض نفسية، وسافر للخارج في رحلة علاجية فى هذا الإطار وعاد للبلاد.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، أمرت النيابة العامة بالتصريح بدفن جثة أحمد الدجوي حفيد نوال الدجوي بعد العثور على جثته وبها طلق ناري داخل منزله في أكتوبر.

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