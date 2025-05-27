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اقتصاد

البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

 ارتفعت مؤشرات  البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء جلسة منتصف الأسبوع. 

 

مؤشر “إيجى إكس 30”

 وصعد  مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.33%  عند مستوى 32188 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.90%  عند مستوى 40195 نقطة، وقفز  مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.1%  عند مستوى 14450 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.71%  عند مستوى 9495 نقطة، وقفز  مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.71%  عند مستوى 12890 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.56%  عند مستوى 3297 نقطة.

 

تعاملات جلسة الإثنين 

 تراجعت معظم  مؤشرات البورصة المصرية  في ختام  تعاملات  الإثنين، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.258 تريليون جنيه.

 

مؤشر “إيجى إكس 30”

 وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 31922 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 39837 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 14307 نقاط.

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 9428 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 12829 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 3279 نقطة.

 

تعاملات بداية الأسبوع 

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات   الأحد، أولى جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.256 تريليون جنيه.

 

مؤشر “إيجى إكس 30”

وصعد  مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 32023 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 39983 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 14349 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وقفز  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 9452 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 12854 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 3275 نقطة.

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30 محدد الأوزان البورصة المصرية الشركات الصغيرة والمتوسطة البورصة المصرى الشريعة الإسلامية الشركات الصغيرة

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