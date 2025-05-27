1292 حاجا يغادرون ميناء نويبع البحري إلى الأراضي المقدسة

غادر ميناء نويبع البحري 1292 حاجًا على متن 30 باصًا من خلال رحلتين مكوكتين للعبّارة "آيلة"، وسط إجراءات تنظيمية دقيقة وخدمات متكاملة لضمان راحة وسلامة الحجاج.

مغادرة حجاج البر ميناء نويبع البحري إلى الأراضي السعودية

ووصل إجمالي عدد الحجاج المغادرين عبر الميناء حتى الآن إلى 4,066 حاجًا و119 باصًا، في إطار منظومة عمل متواصلة تشمل مختلف الجهات المعنية، بهدف تسهيل حركة السفر وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

وتأتي هذه الجهود تنفيذًا لتعليمات اللواء مهندس محمد عبدالرحيم، رئيس الهيئة، الذي شدد على ضرورة تذليل العقبات كافة، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالميناء، بما يضمن إنجاح موسم الحج البري وتقديم تجربة سفر آمنة وميسّرة للحجاج المصريين.

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