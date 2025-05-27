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رياضة

بشرط جزائي مليار يورو، لامين يامال يوقع عقدا طويلا مع برشلونة

لامين يامال، فيتو
لامين يامال، فيتو

يستعد نادي برشلونة الإسباني لتأمين مستقبل نجمه الواعد لامين يامال من خلال توقيع عقد جديد يمتد حتى عام 2031، في خطوة تعكس حرص النادي على الاحتفاظ بأحد أبرز مواهب كرة القدم العالمية.

موعد تجديد عقد لامين يامال مع برشلونة 

وأفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن التوقيع الرسمي على العقد بات وشيكًا، ومن المتوقع أن يتم اليوم الثلاثاء، قبل الموعد المحدد سابقًا في 13 يوليو، الذي يصادف عيد ميلاد يامال الـ18.

ويسعى برشلونة لإنهاء حالة الغموض حول مستقبل اللاعب الشاب، الذي أصبح ركيزة أساسية في مشروع المدرب هانز فليك.

ولتسريع المفاوضات، التقى رئيس النادي خوان لابورتا بوكيل أعمال لامين يامال، خورخي مينديز، في فندق "توري ميلينا" في برشلونة، بحضور المدير الرياضي ديكو، والمستشار أليخاندرو إتشيفاريا، حيث تم الاتفاق على التفاصيل النهائية للعقد.

ووفقًا للصحيفة، سارت المفاوضات بسلاسة في أجواء إيجابية، مع التركيز على تعديل البنود المالية لتتماشى مع الأداء المتميز ليامال ومكانته المتزايدة في الفريق.

وبدلًا من العقد المبدئي الذي كان يمتد حتى 2030، تم تمديد المدة إلى 2031، مع إدراج بند مكافأة خاص في حال فوز اللاعب بجائزة الكرة الذهبية مستقبلًا، وهي خطوة تعكس ثقة النادي في إمكاناته الاستثنائية.

شرط جزائي مليار يورو في عقد لامين يامال مع برشلونة 

كما يتضمن العقد شرطًا جزائيًّا بقيمة مليار يورو، لردع أي محاولات من الأندية الكبرى لجذب اللاعب بعروض مالية مغرية.

ويؤكد هذا التحرك الاستباقي التزام برشلونة بالحفاظ على يامال، الذي يُظهر ولاءً كبيرًا للنادي ورغبة واضحة في البقاء ضمن مشروعه الطموح.

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