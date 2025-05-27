بالأرقام، لامين يامال يحقق إنجازا تاريخيا في الدوري الإسباني

نجح لامين يامال، نجم نادي برشلونة الشاب، في تحقيق رقم استثنائي خلال النسخة المنتهية مؤخرًا من الدوري الإسباني - الليجا.

أرقام لامين يامال هذا الموسم في الدوري الإسباني

ذكرت شبكة "أوبتا" المتخصصة في الإحصائيات، أن لامين يامال (17 عامًا) أنهى الموسم كأفضل صانع أهداف في الدوري الإسباني، برصيد 13 تمريرة حاسمة.

كما بات صاحب أعلى عدد من التمريرات الحاسمة للاعب مراهق، في نسخة واحدة من الليجا خلال القرن الـ21، في إنجاز تاريخي يُبرز موهبته الاستثنائية.

وبشكل عام، شارك لامين يامال في 55 مباراة في مختلف المسابقات، خلال الموسم المنقضي، وسجل 18 هدفًا وصنع 25.

ولعب الدولي الإسباني دورا حاسما، في تتويج برشلونة بلقب الليجا وكأس ملك إسبانيا والسوبر الإسباني.

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