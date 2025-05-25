الأحد 25 مايو 2025
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أخبار مصر

طوارئ بالسكة الحديد بالتزامن مع امتحانات نهاية العام الدراسي

قطار
قطار

أعلنت الهيئة القومية للسكك الحديدية حالة الطوارئ على كافة الخطوط لمتابعة وتيسير نقل الطلاب أثناء امتحانات نهاية العام الدراسى 

وشددت الهيئة على تقديم أفضل خدمة للركاب 

على صعيد آخر توقعت  الهيئة القومية للسكك الحديدية، ارتفاع تأخيرات القطارات، اليوم الأحد، على الوجهين البحرى والقبلى، بالتزامن مع عودة ارتفاع درجات الحرارة.

وبلغ متوسط مستوى تأخيرات  القطارات، 55 دقيقة، بينما كانت خطوط بورسعيد الأعلى في تأخيرات القطارات اليوم بـ 95 دقيقة. 

متابعة التشغيل داخل الهيئة القومية لسكك حديد مصر

 وتابع رئيس الهيئة القومية للسكك الحديدية إجراءات التشغيل على كافة الخطوط على مدار الساعة، لضمان تنفيذ جميع تعليمات التشغيل الخاصة بجهاز التحكم “إي تي سي”، والالتزام بالسرعات المقررة وفحص القطارات قبل التحرك من المحطات.   

وجاءت التأخيرات كالتالي:  

أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية 
متوسط تأخيرات القطارات ٢٥ دقيقة. 

ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي 
متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:

القاهرة / أسيوط 60 دقيقة.

أسيوط / أسوان 60 دقيقة.

ثالثًا: خط  بنها / بورسعيد
متوسط تأخيرات القطارات 95 دقيقة.

رابعًا: خط  طنطا / المنصورة / دمياط 
متوسط تأخيرات القطارات 45 دقيقة.

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