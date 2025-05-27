الثلاثاء 27 مايو 2025
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أخبار مصر

الفريق أحمد خليفة يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة الإيطالية

الفريق أحمد خليفة
الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة
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التقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أول لوتشيانو بورتولانو رئيس هيئة الأركان المشتركة الإيطالية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا، وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.

تناول اللقاء سبل تعزيز أوجه التعاون والشراكة بين القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين في مختلف المجالات.

 

القوات المسلحة المصرية والإيطالية

 

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة اعتزازه بالعلاقات الممتدة بين القوات المسلحة المصرية والإيطالية، مشيرًا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز آفاق التعاون العسكرى بما يحقق المصالح المشتركة لكلا الجانبين.

من جانبه أشار رئيس هيئة الأركان المشتركة الإيطالية إلى حرص بلاده على دعم العلاقات العسكرية وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين خلال المرحلة المقبلة، مشيدًا بدور مصر الفاعل وسعيها الدائم لإرساء دعائم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

 

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.

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القوات المسلحة المصرية العلاقات العسكرية القيادة العامة للقوات المسلحة الأمانة العامة لوزارة الدفاع

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