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حوادث

تجديد حبس عامل جراج بتهمة سرقة السيارات في الزيتون

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الزيتون تجديد حبس عامل بجراج سيارات بتهمة سرقة السيارات بأسلوب المغافلة ومساومة مالكيها لإعادتها مقابل مبالغ مالية بمنطقة الزيتون، 15 يوما على ذمة التحقيق.

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كانت مديرية أمن القاهرة قد تلقت إخطارا من قسم شرطة الزيتون يفيد بضبط أحد العناصر الإجرامية، يعمل بأحد جراجات السيارات وله معلومات جنائية، لاتهامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة السيارات بأسلوب "المغافلة"، ثم مساومة أصحابها لإعادتها مقابل مبالغ مالية.

وبمواجهته، أقر بارتكابه ثلاث وقائع سرقة بنفس الأسلوب، وأرشد عن أماكن السيارات المستولى عليها، حيث تم ضبطها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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