الثلاثاء 27 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إعداد التقرير المروري بحادث إصابة 11 عاملا في انقلاب سيارة بالطريق الإقليمي

إسعاف
إسعاف

 أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بإعداد التقرير المروري في إصابة 11 عاملا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال على الطريق الإقليمي بالقاهرة الجديدة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، واستعلمت نيابة القاهرة الجديدة  عن الحالة الصحية للمصابين، وذلك لكشف ملابسات الحادث.

 تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع حادث أعلى الطريق الإقليمي، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

 

وبالفحص تبين انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الدائري الإقليمي بالقاهرة الجديدة محملة بالعمال، مما أسفر عن إصابة 11 عاملا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التقرير المروري إعادة الحركة المرورية لطبيعتها الحركة المرورية القاهرة الجديدة النيابة العامة النجدة بالقاهرة انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الدائري طريق الدائري عمليات شرطة النجدة بالقاهرة

مواد متعلقة

تحرك جديد من النيابة في حريق مول تجاري بالتجمع

اليوم، الحكم على متهمين بخلية "داعش قنا" أحدهما محال إلى المفتي

حبس عصابة موظفي البنوك المزيفة للنصب على المواطنين

حبس تاجر مخدرات بتهمة حيازة الحشيش والشابو بالأقصر

استعجال تقرير الطب الشرعي بواقعة دهس بطل كمال الأجسام على يد سائق مقطورة

استعجال التقرير المروري لسائق السيارة النقل المتسبب في حادث دائري المنيب

استدعاء مجري التحريات بواقعة تشكيل عصابي لترويج العملات المزيفة بالقاهرة

تجديد حبس صيدلي هارب من 587 سنة سجن

الأكثر قراءة

"ولعوا فيه بالبنزين لدفاعه عن شقيقته"، ضبط 3 متهمين بإحراق شاب في زفتى

أخبار مصر: خطر يقترب من سد النهضة وخبير يحذر، آية سماحة تعتذر لـ مشيرة إسماعيل، قصة سرقة مولدات أكسجين من مستشفى حكومي

ما سمعتش عنها إلا بعد ما هاجمتني، أول تعليق من مشيرة إسماعيل على إحالة آية سماحة للتحقيق

سبب تأجيل الزمالك الإعلان عن التعاقد مع جون إدوارد

انهيار عيار 21، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 27-5-2025

بعد تأكيد السيسي على أولوية توطين الصناعة، 10 مجالات للاستثمار في مصر

آية سماحة تعتذر لـ مشيرة إسماعيل بعد قرار نقيب الممثلين النظر في إلغاء تصريحها

السعودية تكشف حقيقة خطر تفشي الأمراض مع بدء وصول الحجاج

خدمات

المزيد

انهيار عيار 21، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 27-5-2025

آخر تطورات أسعار الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 27-5-2025 ببداية التعاملات

سعر الأرز في السوق اليوم

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

مشاهد من جنازة أحمد الدجوي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عضو مركز الأزهر للفتوى: هذا الحديث يؤكد رعاية الله للحجاج (فيديو)

مسجد الصخرات بعرفة وفضله وتاريخ الإنشاء وحكم زيارته

فضل العشر الأوائل من ذي الحجة وحديث لم يصح عنها

المزيد
الجريدة الرسمية