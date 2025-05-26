التموين: نسعى لمقايضة القمح البلغاري بمنتجات زراعية محلية

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، الدكتور شريف فاروق، أن مصر بدأت مناقشات مع الجانب البلغاري بهدف تنفيذ نظام مقايضة يتم بموجبه استيراد القمح البلغاري مقابل تصدير الفاكهة والخضراوات المصرية.

هذا التوجه يأتي في إطار مساعي الدولة لتنويع مصادر استيراد القمح وتخفيف الضغط على النقد الأجنبي.

وأكد فاروق، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الإثنين، أن بلغاريا تعتبر رابع أكبر مصدر للقمح إلى مصر بعد روسيا وأوكرانيا ورومانيا، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تُعزز التعاون الزراعي بين البلدين وتساهم في دعم الأمن الغذائي في البلاد.

ارتفاع في مشتريات القمح المحلي

وفيما يخص الإنتاج المحلي، أوضح الوزير أنه يتم توريد منذ بدء موسم الحصاد في منتصف أبريل حوالي 3.5 مليون طن من القمح المحلي، بزيادة بلغت 3% مقارنةً بالعام الماضي.

وأضاف أن الوزارة رفعت مستهدفاتها من القمح المحلي هذا العام لتصل إلى 4.5 مليون طن، بدلًا من 4 ملايين طن، أي بزيادة قدرها نحو 13%. ويُعد ذلك جزءًا من خطة الحكومة لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

أرقام قياسية في واردات القمح

ورغم ارتفاع الإنتاج المحلي، شهدت واردات القمح المصرية في عام 2024 قفزة كبيرة، حيث بلغت 14.2 مليون طن، وهو أعلى مستوى في عشر سنوات، بزيادة قدرها 31% عن العام الماضي. وبلغت الكميات التي استوردتها الحكومة 6.2 مليون طن، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 30%.

مخزون استراتيجي مطمئن

وطمأن الوزير المواطنين بأن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي الاستهلاك المحلي لمدة ستة أشهر، بالإضافة إلى توفر مخزون من السكر يكفي لنفس المدة، واحتياطي من زيت الطعام يغطي أربعة أشهر.

توسعات جديدة في البورصة السلعية

وفي سياق آخر، أشار فاروق إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التوسع التدريجي في طرح السلع داخل بورصة مصر السلعية، بدءًا من سلعة واحدة وحتى ثلاث سلع، مع خطة مستقبلية لإضافة المزيد لاحقًا.

وكانت البورصة السلعية، التي بدأت نشاطها في نوفمبر 2022، قد شهدت تداول حوالي 1.2 مليون طن من القمح، بينها 965 ألف طن من القمح الروسي، بالإضافة إلى 183 ألف طن من السكر. وتجري حاليًا عملية إعادة هيكلة للبورصة بعد انتقال ملكيتها إلى جهاز "مستقبل مصر"، تمهيدًا لتوسيع نطاق السلع المتداولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.