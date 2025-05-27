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رياضة

الأهلي يختتم استعداداته اليوم لمواجهة فاركو الحاسمة للقب الدوري

مران الأهلي
مران الأهلي

 يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس تدريباته اليوم، استعدادا لمواجهة فاركو غدا في ختام منافسات دوري نايل

 

موعد مباراة الأهلي أمام فاركو في الدوري المصري 

 وتقام مباراة الأهلي، أمام فاركو في الثامنة مساء الأربعاء الموافق 28 مايو الجاري على استاد القاهرة الدولي.

ويحتاج الأهلي لتحقيق الفوز في المباراة المقبلة لحسم لقب الدوري هذا الموسم بشكل رسمي.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024"، وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

 

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري

 وتنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي وفاركو مع وجود ستوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

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