الثلاثاء 27 مايو 2025
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ثقافة وفنون

توم كروز وكريستوفر ماكواير يرغبان في إنتاج فيلم لشخصية "ليس جروسمان"

توم كروز في شخصية
توم كروز في شخصية ليس جروسمان، فيتو

أكد كلا من الممثل توم كروز، والمخرج الشهير كريستوفر ماكواير، أنهما يرغبان ويفكران جديا، في إعادة تجسيد شخصية ليس جروسمان، من فيلم TROPIC THUNDER، في فيلم خاص به.

وقال كريستوفر ماكواير، في تصريحات صحفية،: "نجري محادثات جادة حول هذا الموضوع.. وسنرى ماذا سيحدث".

توم كروز: فقدت الرؤية خلال مشهد الماء 

وكشف الممثل الشهير  توم كروز، أنه لم يستطع الرؤية خلال تصوير المشاهد التي صورت أسفل مياه البحر، في فيلم Mission: Impossible - The Final Reckoning  بسبب الإضاءة الشديدة.

وقال توم كروز، في حوار لمجلة فاريتي: "في كثير من الأحيان لا أستطيع الرؤية بسبب انعكاس الضوء، لذلك كنت أذهب إلى موقع التصوير دون وعي تقريبًا، وأقضي وقتًا طويلًا في الموقع أحاول فهم [الحركة] أثناء تصوير اللقطات.. ثم أثناء التصوير، أواجه صعوبة.. بالإضافة إلى ذلك، يزداد وزن البدلة عند البلل بحوالي 125 رطلًا، لذا فإن التدريبات والأمور التي عليّ القيام بها تتطلب سنوات من الاستعداد  والتطوير".

وشارك الممثل توم كروز، مع جمهوره، صورة لتدريباته تحت الماء استعدادًا لتصوير أحد المشاهد الخطرة، في فيلم Mission: Impossible 8.

وعلق توم على الصورة التي نشرها على حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: "التدريب والإعداد الذي نضعه في هذا الفيلم، هو تتويج لكل شيء قبله، من الأعماق إلى السماء لا يمكنني الانتظار لمشاركة المزيد معكم".

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وكشفت تقارير صحفية أن ميزانية إنتاج فيلم MISSION IMPOSSIBLE 8، تجاوزت 400 مليون دولار، وهو ما يعد رقما ضخما جدًّا في هوليوود.

وذكر عدد من التقارير أنه بسبب تلك الميزانية الضخمة لفيلم MISSION IMPOSSIBLE 8، فإن شركة باراماونت، ترغب في تسويق الفيلم، على اعتبار أنه الجزء الأخير من سلسلة الأفلام الشهيرة، لتعزيز اهتمام الجمهور وزيادة الإيرادات لتعويض تكاليف الإنتاج الضخمة.

نهاية سلسلة MISSION IMPOSSIBLE

 وكشف المخرج والكاتب  كريستوفر ماكواري، حقيقة الأخبار التي نشرت مؤخرًا، حول نهاية سلسلة أفلام Mission Impossible الشهيرة، بعد عرض الجزء السابع منها في صالات السينما.

وأوضح ماكواري، في تصريحات صحفية جديدة، أن الجزء القادم من سلسلة أفلام Mission Impossible، وهو فيلم Dead Reckoning،  Part Two  لن يكون الأخير، وأن هناك أفلاما وأجزاء أخرى من سلسلة أفلام Mission Impossible، سيتم صنعها.

وذكر مخرج سلسلة أفلام Mission Impossible، أنه لا يرى نهاية من الأساس، لسلسلة أفلام توم كروز الشهيرة، ما دامت تصنع النجاح والإيرادات الضخمة، علاوة على إعجاب الجمهور بها.

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