الثلاثاء 27 مايو 2025
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حوادث

الساعة بـ 1000 جنيه، استئناف سيدتين على حكم الحبس بتهمة ممارسة الدعارة بمدينة نصر

محكمة
محكمة

 تقدمت سيدتان متهمتان بممارسة الأعمال المنافية للآداب مع الرجال بدون تمييز مقابل مبالغ مالية في مدينة نصر، باستئناف على حكم أول درجة والقاضي بمعاقبتهما بالحبس 3 سنوات. 


الساعة بألف جنيه

 وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن السيدتين اتخذتا من منطقة مدينة نصر مكانا لممارسة الأعمال المنافية للآداب، وتسهيل الدعارة عن طريق استقطاب الرجال بمقابل مادي يقدر بألف جنيه في الساعة.

 

ضبط سيدتين بتهمة ممارسة الدعارة

 البداية كانت عندما وردت معلومات إلى الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة تفيد بقيام سيدتين بإدارة شقة بعقار بدائرة قسم شرطة مدينة نصر في ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.


وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار وضبط المتهمتين داخله وعثر بحوزتهما على هواتف محمولة ومبلغ مالي وبعض الأدوات والملابس التي تستخدم في مزاولة النشاط الآثم.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأصدرت المحكمة الحكم المتقدم.

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مدينة نصر النيابة العامة منطقة مدينة نصر الإدارة العامة لحماية الآداب

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