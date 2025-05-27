الثلاثاء 27 مايو 2025
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أخبار مصر

تداول 13 ألف طن بضائع و821 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

موانئ
موانئ

 أعلن المركز الإعلامي لهيئة  موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 9 سفن، وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 821 شاحنة و170 سيارة.

 شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 469 شاحنة و160 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، 352 شاحنة و10 سيارات. 

 

821 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

 يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال  العبارة القاهرة بينما تغادر السفينتين بوسيدون إكسبريس وعمان. فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي الحرية 2، القاهرة وALCUDIA EXPRES، وغادرت السفينتين القاهرة وPELAGOS EXPRESS    . 

 

فيما يشهد ميناء نويبع  تداول 2700 طن بضائع، 330 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي سينا، الحسين وايلة  .


وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 4170 راكبا.
 

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العبارة القاهرة البحر الأحم المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر

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