تداول 95 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة، وتم تداول 95000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 815 شاحنة و150 سيارة.

وصول 27 ألف طن فحم بترولي لميناء سفاجا من الكويت

وشملت حركة الواردات 32000 طن بضائع، 467 شاحنة و137 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 63000 طن بضائع، 348 شاحنة و13 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة POS PROOK وعلى متنها 27 ألف طن فحم بترولي قادمة من الكويت لصالح شركة مصر للألومنيوم لغرض التحميص لإنتاج البلوكات واستخلاص الالومنيوم حيث تم رفع درجة الاستعداد بالميناء لاستقبال الشحنة وتم إلزام الشركة المستوردة باتباع الضوابط والاشتراطات والمعايير الخاصة باستخدام وتداول الفحم البترولي والحجري مع ضرورة تواجد ممثل من جهاز شئون البيئة لمتابعة اعمال التفريغ والتخزين واعداد تقرير بعد الانتهاء من كافة الاعمال.



كما يستعد الميناء اليوم لاستقبال العبارة القاهرة بينما تغادر السفينة IBRAHIM JAHAN على متنها 55000 طن فوسفات تصدير إلى الهند، وتغادر أيضا السفينتين القاهرة وPELAGOS EXPRESS، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي بوسيدون اكسبريس، القاهرة وPELAGOS EXPRESS وغادرت ثلاث سفن وهي الحرية 2، القاهرة وALCUDIA EXPRESS، كما شهد ميناء نويبع تداول 3400 طن بضائع و340 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي الحسين، سينا وآيلة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 4400 راكب بموانيها.

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