الثلاثاء 27 مايو 2025
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رياضة

استثمارات جديدة في نادي الزمالك فرع أكتوبر

نادي الزمالك
نادي الزمالك

كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك عن بدء خطة استثمارية جديدة داخل فرع النادي بمدينة 6 أكتوبر خلال الأيام القليلة المقبلة.

تهدف هذه الخطوة إلى توفير سيولة نقدية فورية لدعم خزينة النادي وسداد الالتزامات المالية المتراكمة، سواء المتعلقة بالفريق الأول أو بباقي الفرق الرياضية.

تطوير البنية التحتية والاستفادة من الأصول

وأوضح المصدر أن الاستثمار الجديد سيشمل مشروعات خدمية وتجارية تساهم في زيادة العوائد الثابتة للنادي، وتوظيف أصوله بشكل أفضل.

ويأتي هذا ضمن توجه الإدارة لتعظيم الموارد الذاتية، دون الاعتماد الكامل على الدعم الخارجي أو التبرعات.

التعاقد مع شركة ملابس من الأربعة الكبار عالميًا

في سياق موازٍ، أشار المصدر إلى أن النادي توصل لاتفاق مبدئي مع إحدى كبرى شركات الملابس الرياضية في العالم، لتكون المورد الرسمي لملابس الفرق الرياضية في الموسم الجديد، بدلًا من الترشيحات المحلية التي طُرحت مؤخرًا.

وتستهدف هذه الخطوة تقديم أطقم على مستوى عالمي، تعكس اسم الزمالك ومكانته، وتعزز من صورة النادي جماهيريًا وتسويقيًا.

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