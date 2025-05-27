الأسبوع المقبل، تطبيق إلكتروني جديد ينعش خزينة الزمالك (تفاصيل)

أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن الإدارة ستوقع خلال الأسبوع المقبل العقود النهائية مع الشركة المنفذة للتطبيق الإلكتروني الرسمي الخاص بالنادي (الأبلكيشن)، والذي سيضم أخبار النادي، خدمات حجز التذاكر، وشراء المنتجات الرسمية، إلى جانب محتوى حصري للجماهير.

مقابل مالي ثابت ونسبة من الأرباح

وأوضح المصدر أن العقد مع الشركة المنفذة يتضمن حصول الزمالك على مقابل مالي ثابت عند توقيع التعاقد، بالإضافة إلى نسبة من الأرباح الناتجة عن التطبيق وفقًا لنظام تشاركي.

وستكون هذه الخطوة بمثابة مصدر دخل جديد ومستدام للنادي، إلى جانب توسيع قاعدة الجماهير الرقمية للنادي.

منصة جديدة للتفاعل مع الجمهور

يسعى الزمالك من خلال التطبيق إلى مواكبة التطور التكنولوجي في إدارة الأندية، وتعزيز العلاقة مع الجماهير داخل مصر وخارجها.

وسيضم التطبيق أيضًا عروضًا ترويجية حصرية ومنتجات رسمية، بما يحقق مزيجًا بين الترفيه والخدمة والتسويق، ويمنح جماهير الزمالك تجربة رقمية متكاملة لأول مرة في تاريخ النادي.

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