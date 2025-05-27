طريقة عمل لقمة القاضي، في البيت بأقل التكاليف

طريقة عمل لقمة القاضي، من أشهر الحلويات الشرقية على الإطلاق، وتحاول كل ست بيت أن تجيد طريقة عمل لقمة القاضي في شكل كرات مستديرة ومنتظمة الشكل ومتقاربة الحجم، حتى لا تضطر أن تشتريها جاهزة بأضعاف ثمنها من المحلات، مقارنة بتكلفتها في البيت.



فتكلفة لقمة القاضي في البيت محدودة، فلا تحتاج إلا، الدقيق والماء والخميرة، والشربات المكون من الماء والسكر فقط.

ولقمة القاضي من الحلويات الشرقية التي تعرف أيضا باسم "الزلابية"، وكذلك "العوامات"، وطريقة عمل الزلابية في البيت من أسهل طرق الحلويات الشرقية التي يمكن إعدادها بكل سهولة، بدلًا من شرائها من محلات الحلواني أضعاف تكلفتها.

طريقة عمل لقمة القاضي في البيت

لقمة القاضي

ومن خلال التقرير التالي، نستعرض طريقة عمل لقمة القاضي المقرمشة، بكل أسرارها، حتى يمكنك عملها "مقرمشة ومستديرة"، وكلها حجم واحد، وفي أسرع وقت.

مقادير عمل لقمة القاضي:

كوب دقيق

3 أرباع كوب ماء

ملعقة نشا

ملعقة خميرة جافة

ملعقة سكر

ملعقة زيت

رشة ملح



خطوات وأسرار عمل لقمة القاضي

لكل مكون من مكونات لقمة القاضي فائدة، ودور هام في النتيجة المبهرة لها، فالنشا هو سر قرمشة لقمة القاضي.

والخميرة، تساعد على تخمر لقمة القاضي، وأن تصبح هشة.

والسكر ليعطيها اللون الذهبي المميز، ورشة الملح لضبط الطعم.

ومن الخطوات المهمة في عمل لقمة القاضي المقرمشه، هو تفريع الهواء تماما منها، بعد تركها تتخمر لمدة ساعة، وأهمية هذه الخطوة تكمن في كونها تمنع "فرقعة الزيت" التي تشكو منها الكثير من ستات البيوت.

وفور خروج لقمة القاضي من الزيت، يجب سقيها بشربات بارد، حتى يتخللها، ويمنحها طراوة داخلية، وقرمشة داخلية.



طريقة أخرى لعمل لقمة القاضي

وتقدم خبيرة الطهي والحلويات رشا القاضي سر عمل الزلابية خطوة بخطوة.

مقادير عمل لقمة القاضي:

طريقة لقمة القاضي

500 جرام دقيق

50 جرام نشا

20 جرامات خميرة

10 جرام سكر

250 مل ماء دافئ

ڤانيلا

ذرة ملح

زيت غزير للتحمير

شربات ثقيل بارد

طريقة عمل لقمة القاضي:

تؤخذ من المقادير السابقة ملعقة دقيق كبيرة وتخلط مع نصف كوب ماء دافئ وملعقة خميرة والسكر، وتخلط جيدا وتغطى وتترك لتختمر لمدة ساعة.

تضاف بقية المقادير للعجينة السابقة وتخلط جيدا حتى تتكون عجينة لزجة ثم تغطى وتترك لتختمر لمدة نصف ساعة اضافية.

يتم تشكيلها بواسطة ملعقة صغيرة وتشكل على هيئة كرات صغيرة (مع مراعاة وضع طبق به زيت لتبلل به الملعقة فى كل مرة )

وتحمر فى زيت غزير ساخن وبعد التحمير تصفى وتوضع بالشربات الثقيل البارد وتصفى وتقدم.

ويمكن رش فستق مجروش عليها، او استبدال العسل بالسكر البودرة

طريقة عمل شربات لقمة القاضي

ومن خلال السطور التالية، نستعرض طريقة عمل شربات لقمة القاضي، حتى تضمني نجاح لقمة القاضي.

مكونات شربات لقمة القاضي:

كوب ماء

2 كوب سكر

ملعقة عسل جلوكوز (اختياري)

عصير نصف ليمونة.

خطوات عمل شربات لقمة القاضي

يضاف السكر وعسل الجلوكوز للماء على البارد، ويقلب حتى تمام ذوبان السكر.

بفرشاة مبللة بالماء نمررها على كل حواف الوعاء، للتأكد من التخلص من أي حبيبات سكر عالقة، وهذه الخطوة هامة حتى لا "يسكر" الشربات.

يرفع وعاء الشربات.على النار، لمدة 10 دقائق، أو حتى يصل لمرحلة الغليان، وبعد مرور العشر دقائق يضاف الليمون

بعد إضافة الليمون لشربات لقمة القاضي، يترك على النار لمدة 5 دقائق، ثم تطفأ نار البوتجاز، ويترك ليبرد تماما، فيكون جاهزا للإضافة للكنافة، فور خروجها من الفرن.

يفضل عدم تقليب الشربات خلال وجوده على النار، وعند الضرورة لتقليبه للتأكد من ذوبان السكر والجلوكوز تماما، نحرص أن يكون ذلك ببطء، وفي منتصف الوعاء، حتى لا يتناثر الشربات على جوانب الوعاء، مما يؤدي إلى تسكيره.

ملحوظات هامة:

بعد إذابة السكر في الماء على البارد، تمرر فرشاة مغموسة في الماء على حواف الوعاء، للتخلص من أي حبيبات سكر، للتأكد من عدم وجود أي سكر، حتى لا يفسد الشربات، كذلك تكرر هذه الخطوة خلال غليانه على النار كلما أمكن.

لا يقلب الشربات خلال وجوده على النار، حتى لا تتطاير حبيبات السكر، فيفسد الشربات.

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