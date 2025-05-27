إيرادات فيلم الصفا الثانوية بنات أمس الإثنين

يُعرض حاليا فيلم الصفا الثانوية بنات، في دور العرض السينمائي، وحقق فيلم “الصفا الثانوية بنات” إيرادات 10 آلاف جنيه في شباك التذاكر أمس الإثنين، واحتل المركز الأخير بين الأفلام المعروضة معه.

كواليس فيلم الصفا الثانوية بنات

وكان المخرج عمرو صلاح كشف لـ “فيتو”، كواليس تقديمه فيلما سينمائيا ضمن أفلام موسم عيد الفطر 2025، وهو فيلم “الصفا الثانوية بنات” من بطولة على ربيع وبمشاركة “محمد ثروت، هالة فاخر، وئام مجدي، إسراء رخا، لينا صوفيا وسارة الشامي، وهو من تأليف أمين جمال جمال ووليد أبو المجد”.

الصفا الثانوية بنات "> الصفا الثانوية بنات

فيلم الصفا الثانوية بنات

وقال مخرج الصفا الثانوية بنات: تقديم القالب الكوميدي السينمائي صعب، وحاولنا تقديم فيلم كوميدى على درجة عالية من الصدق والأمانة الفنية، نظرا لأنى لا أميل لتقديم الأعمال الكوميدية الصرف وإنما أحاول فى أعمالى أن أقدم رسالة إلى جانب الضحك.

الصفا الثانوية بنات "> الصفا الثانوية بنات

الصفا الثانوية بنات

وتدور أحداث “الصفا الثانوية بنات” فى إطار اجتماعي كوميدي، ويظهر خلاله على ربيع بشخصية مدرس صعيدي في مدرسة بنات يمر بالعديد من الأزمات ولكنها في إطار كوميديا ويعيش قصة حب رفقة سارة الشامي.

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