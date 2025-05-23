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ثقافة وفنون

الصفا الثانوية بنات، رقم هزيل لفيلم علي ربيع في إيرادات الخميس

الصفا الثانوية بنات
الصفا الثانوية بنات

يعرض حاليا فيلم الصفا الثانوية بنات، في دور العرض السينمائي والذي طرح ضمن منافسات أفلام عيد الفطر لعام 2025.

إيرادات فيلم الصفا الثانوية بنات 

وحقق فيلم “الصفا الثانوية بنات” إيرادات بلغت 10،350 ألف جنيه في شباك التذاكر أمس الخميس، واحتل المركز الثالث بعد فيلمي  سيكو سيكو ونجوم الساحل.

فيلم “الصفا الثانوية بنات” بطولة علي ربيع،  بمشاركة محمد ثروت، هالة فاخر، وئام مجدي، إسراء رخا، لينا صوفيا وسارة الشامي،  من تأليف أمين جمال جمال ووليد أبو المجد.

تدور أحداث فيلم “الصفا الثانوية بنات” فى إطار اجتماعي كوميدي، ويظهر خلاله على ربيع بشخصية مدرس صعيدي في مدرسة بنات يمر بالعديد من الأزمات ولكنها في إطار كوميدي ويعيش قصة حب رفقة سارة الشامي.

وقال مخرج الفيلم عمرو صلاح: تقديم القالب الكوميدي السينمائي صعب، وحاولنا تقديم فيلم كوميدي على درجة عالية من الصدق والأمانة الفنية، نظرا لأني لا أميل لتقديم الأعمال الكوميدية الصرف وإنما أحاول فى أعمالى أن أقدم رسالة إلى جانب الضحك.

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