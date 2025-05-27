الثلاثاء 27 مايو 2025
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أخبار مصر

تحذير من سرعة الرياح وارتفاع الأمواج بالبحرين وخليج السويس

حالة الطقس
حالة الطقس

 حذرت هيئة  الأرصاد الجوية من اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، حيث تصل سرعة الرياح من 40: 60 كم في الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 2: 3.5 متر.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 27-5- 2025 بوادي النطرون

أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا

 حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، حيث تصل سرعة الرياح من 40: 70 كم فى الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 2.5:4 أمتار.

 

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 

 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث تنكسر الموجة شديدة الحرارة ويسود طقس ربيعى مائل للحرارة إلى حار على شمال البلاد  حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وشديد الحرارة على الجنوب، مائل للحرارة  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

 ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للحرارة إلى حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى:  19

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:40

درجة الحرارة الصغرى: 27

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:38

درجة الحرارة الصغرى:24
 

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