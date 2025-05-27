عواصف ترابية تجتاح الأقصر وتتسبب في انقلاب سيارة نقل واصطدامها بـ"موتوسيكل" (صور)

شهدت محافظة الأقصر حادثًا مروريًّا بسبب العواصف الترابية، حيث اصطدمت سيارة نقل “قلاب” بموتوسيكل على الطريق الزراعي الغربي لمحافظة الأقصر، بناحية أرمنت أبو دغار، مما أسفر عن إصابة شابين كانا يركبان الدراجة النارية وجرى نقلهما إلى مستشفى حورس التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية.

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وأنقذت العناية الإلهية سائق القلاب من الموت المحقق، الذي انقلبت سيارته عدة مرات متتالية، وجرى إخطار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر بالواقعة وعلى الفور تم الدفع برجال المرور وضباط مباحث أرمنت.

عواصف ترابية تضرب الأقصر

وتشهد محافظة الأقصر اجتياح عواصف ترابية خفيفة على مراكز ومدن المحافظة، بعد تحذيرات مسبقة من الأرصاد الجوية، فيما أعلنت محافظة الأقصر عن رفع حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ.

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حالة الطقس اليوم

هذا كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، متوقعة انخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء؛ لتسجل السواحل الشمالية من 23: 26، والقاهرة الكبرى 31: 33، وجنوب البلاد 23: 38 درجة، ويسود طقس ربيعي مائل للحرارة إلى حار نهارا، ويكون معتدل ليلًا وفي الصباح الباكر.

وتوقعت الأرصاد الجوية، وجود فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مشيرة إلى نشاط الرياح على أغلب الأنحاء، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب سيناء ومحافظتي البحر الأحمر والأقصر.

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