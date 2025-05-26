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ثقافة وفنون

مسلسل أزمات آية سماحة وتصدرها التريند عرض مستمر، آخرها مع مشيرة إسماعيل

آية سماحة
آية سماحة

 تحاول الفنانة آيه سماحة دومًا تصدر التريند من خلال أزماتها سواء مع الإعلاميين أو الفنانين، وكانت آخر أزمة لها مع الفنانة مشيرة إسماعيل بسبب عيادة بيطرية داخل عمارة سكنية.

وصرحت الفنانة مشيرة إسماعيل في أحد برامج التوك شو بأنها تعاني من تحويل الدور الأرضي من العقار الذي تسكن فيه بحي مصر الجديدة إلى ما وصفته بـ"مستشفى للكلاب".

وأضافت: "الكلاب اللي في المكان حجمها غير طبيعي، الكلب قد البقرة الصغيرة"، موضحة أنها حاولت التواصل مع الجهات المعنية، من رئاسة مجلس الوزراء إلى محافظة القاهرة وحي مصر الجديدة، ولكن لم تجد استجابة حتى الآن، وتابعت: "إحنا في زمن الانضباط، ومينفعش حد يطغى على حقوق غيره".

وخرجت الفنانة آية سماحة عبر حسابها الخاص عبر الفيس بوك، تستنكر ما قامت به الفنانة مشيرة إسماعيل، وكتبت على حسابها: "عندي سؤال بناءً على الأخبار المنتشرة هي مين مشيرة إسماعيل دي في الحياة عشان تبلغ عن عيادة بيطرية والعيادة تتشمع بالحيوانات اللي جواها والعيادة مرخصة وورقها سليم؟!.

وأضافت آية سماحة في منشورها:"اللي أهم من كده إن فيها حيوانات ومش مهم الحيوانات تموت.. المهم "مشيرة" متزعلش مش هى دي المعتزلة المحجبة المتدينة؟، ولا الأخبار دي على واحدة تانية؟".

 

أزمة آية سماحة مع الإعلاميين

 وخلال شهر أبريل الماضي كانت قد دخلت آية سماحة وزوجها المخرج محمد السباعي في أزمة كبيرة مع الإعلاميين والصحفيين، بعزاء الفنان الراحل سليمان عيد، حيث قام زوجها بنشر صور لعدد من مصوري عزاء الفنان الراحل سليمان عيد، مصحوبا بسب وتجاوز، لتعلق على المنشور زوجته بكلمات تحمل تجاوزا وإساءة لمن تواجدوا بالصورة من مصورين وصحفيين.

وتصاعدت الأزمة بين الطرفين عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن قامت آية سماحة وزوجها بالاعتذار للصحفيين عما بدر من زوجها.

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