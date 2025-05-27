الثلاثاء 27 مايو 2025
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ثقافة وفنون

فاروق جويدة: أقول لمهاجمي صلاح الدين بطلوا خزعبلات وأنا كمصري بخجل من حال الفن

الشاعر الكبير فاروق
الشاعر الكبير فاروق جويدة، فيتو

هاجم الشاعر الكبير فاروق جويدة موجة التشكيك في الرموز التاريخية والأدبية، مضيفًا: "من يتطاول على شوقي أو خالد بن الوليد أو صلاح الدين، يسعى لتحطيم الموروث، يجب العودة للمصادر لا للخزعبلات، فهذه الرموز جزء من هويتنا ولا يجب أن تُمس".
 

أم كلثوم كانت تُشعل السماء.. واليوم نبحث عن التريند

واستدعى فاروق جويدة ذاكرة الفن الجميل وقال: "أم كلثوم وعبد الوهاب ورياض السنباطي خلقوا مجدًا حضاريًّا، أما اليوم، فبعض الفنانات لا يملكن موهبة، فيلجأن إلى الزواج والطلاق كي يصبحن تريندًا، هذا ليس فنًا بل هبوط".

 

ولفت الشاعر فاروق جويدة: "المثقفين انقسموا على نفسهم دلوقتِ، دلوقتي تلاقي صلاح الدين الأيوبي أكذوبة وخالد بن الوليد أكذوبة، خالد بن الوليد القائد العسكري الفذ والذي يدرس في المعارك العسكرية يقال عنه كذلك؟ وصلاح الدين الأيوبي اللي بيتعمل عنه 1000 كتاب، أنا عايز اقرأ خالد بن الوليد أروح للمصادر الصح، زي لما تيجي تهاجم أحمد شوقي وتقول إنه ما كانش شاعر وحد طلع قال كده وانا رديت عليه، إزاي أمير الشعر العربي يتقال عليه كده".


وتابع: "لسه فيه ناس بتقرأ عن خالد بن الوليد ليس كشخصية دينية ولكن كشخصية بارزة ومؤثرة، وصلاح الدين كان قائد وخاض معارك وعمل امبراطورية وانتصر، وعلشان كده انا بقول الإنسان يقرأ ويتعلم مش يدور على خزعبلات في التاريخ وهنا يأتي مبدأ الاختيار والمصداقية والأمانة، أنت عايز تضرب رمز وتدمره ولا تحييه في ضمائر الناس، صلاح الدين الأيوبي وسط التحديات والصعاب والظروف اللي اصعب من دلوقتي بكتير انتصر".

 

وأشار: "لما أم كلثوم كانت موجودة كانوا العرب بيجوا مخصوص بالطائرات يسمعوها ورياض السنباطي كان بيهز الكون وعبد الوهاب، هذا المجتمع خلق من أجل الثقافة ولو مفيش ثقافة مفيش روح مصرية واللى عايز ينتزع روح مصر يقضى على الثقافة، في الماضي كان هناك زخم ثقافي دلوقتي الفنانات بقى شكلهم حاجة مزعجة وكلهم بيبحثوا عن التريند واللي اتطلقت واللي اتجوزت واللي مش عارف إيه، اللي معندهشا شغل تروح تطلق وتتجوز علشان سيرتها تبقى موجودة على المواقع، أنا كمصري أحيانًا أخجل من قصص الفن المصري دلوقتِ، زمان الفن المصري كان حضور وحالة ووجدان وثقافة، وغياب الدولة ليس حلًّا لازم يبقى فيه ضوابط متخلهاش سداح مداح".
 

نداء إلى الدولة: أنقذوا الثقافة قبل أن تختنق

اختتم جويدة بقوله: "الثقافة روح الوطن، وإذا انتُزعت، تلاشت ملامح مصر.. آن الأوان لتدخل الدولة وتضع ضوابط تحمي الإبداع من الابتذال والانقسام والضحالة".

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