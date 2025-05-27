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ثقافة وفنون

فاروق جويدة: جلال الشرقاوي مات مقهورا بسبب منع مسرحيته من العرض

الشاعر الكبير فاروق
الشاعر الكبير فاروق جويدة، فيتو

مسرحية هولاكو، عبر الشاعر الكبير فاروق جويدة، عن حزنه واستيائه بسبب منع مسرحية “هولاكو” من العرض الفترة الماضية.

 

هولاكو في سجون الرقابة.. والمسرح يبكي

وكشف جويدة أن مسرحيته "هولاكو" التي تناولت سقوط بغداد، أُوقفت رغم أنها لا تمس الشأن المصري، وقال: “جلال الشرقاوي مات مقهورًا بعد منعها من العرض”.

 

منع مسرحية هولاكو من العرض

وقال الشاعر فاروق جويدة:"ليه يتوقف لي مسرحية مخرجها جلال الشرقاوي ويموت مقهورًا بسبب الواقعة دي والمسرحية تتوقف وهي عن سقوط بغداد ولا ليها أي علاقة بمصر إطلاقًا، اسمها هولاكو واتوقفت واتسحبت وكان فيها فاروق الفيشاوي وأشرف عبد الغفور ورغدة والموسيقى اتعملت، وشوفت بروفة عامة، وقالولي وقفوها لأسباب أمنية قبل عرضها بأسبوع، والكلام ده من كام سنة".

 

قتل حرية المبدع

وأضاف: "للأسف فيه مقولة حد قالها ارفع مسدسك حينما تتحسس الحرية والديمقراطية، المبدع طلباته من الحياة أن يتنفس بالكتابة والتعبير والإحساس هو رجل عايش من أجل شيء معين، ربنا أعطاه حاجة علشان يوصلها للناس يلاقي حد في السكة كده يقول له لأ متعملش ولا تتنفس".

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فاروق جويده مسرحية هولاكو عمرو أديب فاروق الفيشاوي أشرف عبد الغفور رغدة الشاعر الكبير فاروق جويدة

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