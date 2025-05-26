للمرة الثانية خلال ساعات، حريق هائل في حوش مواشي في الأقصر وتفحم بقرتين

اندلع حريق جديد في حوش مواشي بقرية المطاعية بمركز البياضية شرقي محافظة الأقصر، ظهر اليوم الاثنين، دون إصابات أو خسائر في الأرواح البشرية، إلا أنه التهم بقرتين وعربة كارو.

حريق هائل في حوش مواشي في الأقصر

تلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الأقصر، إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغ للنجدة بنشوب حريق هائل في حوش مواشي ظهر اليوم، ملاصق للحوش الأول الذي نشبت به النيران فجر اليوم، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء.

وأسفر الحريق الثاني عن تفحم 2 رأس ماشية أبقار وعربة كارو، فيما كان أسفر الحريق الأول فجر اليوم عن تفحم 3 رأس ماشية أبقار، دون إصابات أو خسائر في الأرواح البشرية.



وأثبتت تحريات مباحث مركز شرطة الأقصر «البياضية» أنه لا توجد شبهة جنائية، والحريق الثاني وقع امتدادا للحريق الأول بسبب ارتفاع درجات الحرارة مع وجود آثار دخان في شونة التبن متبقية، مما ساعد على الاشتغال مجددا وانتقلت النيران إلى الحوش المجاور، كما أن سبب الحريق الأول هو ماس كهربائي نتيجة توصيلات عشوائية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

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