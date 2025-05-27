كريستيانو رونالدو هدافا للدوري السعودي للموسم الثاني على التوالي

الدوري السعودي، نجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي، في حسم سباق هدافي دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2024-2025، ليتوج هدافي للدوري للموسم الثاني على التوالي.

رونالدو هدافا للدوري السعودي بـ25 هدفا

وأنهى رونالدو دوري روشن مع النصر مسجلًا 25 هدفًا ليعتلي صدارة هدافي الدوري السعودي بفارق هدفين عن الإنجليزي إيفان توني مهاجم أهلي جدة والذي أنهى الموسم مسجلًا 23 هدفًا، بينما جاء كريم بنزيما هداف الاتحاد ثالثًا برصيد 21 هدفًا.

وكان رونالدو الذي انضم إلى النصر في يناير 2023 سجل في موسم 2022-2023 "14هدفًا" علمًا بأنه شارك في المباريات انطلاقًا من النصف الثاني من المسابقة، ليتوج بعد ذلك هدافًا لموسم 2023-2024 برصيد 35 هدفًا.

إجمالي أهداف رونالدو مع النصر السعودي

وإجمالًا سجل رونالدو مع النصر في دوري روشن عبر موسمين ونصف الموسم 74 هدفًا يحل بها ثالثًا في قائمة هدافي النصر بدوري المحترفين بعد محمد السهلاوي "103 أهداف" وعبد الرزاق حمدالله "74 هدفًا".

يذكر أن بنزيما هو الأكثر مساهمة تهديفية في موسم 2024-2025، حيث ساهم بـ 30 هدفًا "سجل 21 وصنع 9 أهداف".

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