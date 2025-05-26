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رياضة

الرائد يودع الدوري السعودي بالخسارة 2-1 أمام الخلود

الخلود السعودي، فيتو
الخلود السعودي، فيتو

الدوري السعودي، ودع فريق الرائد دوري روشن بالخسارة أمام الخلود بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب بريدة، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري السعودي (دوري روشن للمحترفين).

تقدم الخلود بالهدف الأول عن طريق اللاعب جاكسون موليكا في الدقيقة 45، ثم عزز تقدمه بهدف ثان عن طريق ماوليدا في الدقيقة 71 من عمر اللقاء

وضيق الرائد الفارق بتسجيل هدف الأول في الدقيقة 74 عن طريق صالح العمري 

أعلن كرشمير ريزتش المدير الفني لفريق الرائد السعودي تشكيلة فريقه لمواجهة الخلود، في اللقاء الذي يجمع الفريقين بعد قليل على ملعبه في بريدة، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري السعودي (دوري روشن للمحترفين).

تشكيل الرائد أمام الخلود

أندريه موريرا - مبارك عبد الرحمن - جونزاليس - قاسمي - عبدالله يوسف - عبدالله هزازي - عبدالله اليوسف - مهدي عبيد - صالح العمري - سولومون تاويه - زامر الخبيري.

الرائد السعودي، فيتو
الرائد السعودي، فيتو

تشكيل الخلود أمام الرائد

في المقابل، يدخل فريق الخلود مباراته أمام الرائد بتشكيل مكون من:

مارسيلو غروهي - عبدالله الهواساوي - وليام إيكونج - إن جيومير - عبد الرحمن أل السفري - دورام - همام الهمامي - أليمس كولادو - أليو ديانج - ماوليدا - جاكسون موليكا.

 

الرائد يهبط رسميا دوري القسم الثاني

ومنذ إقرار دوري المحترفين موسم 08-2009 لم يهبط الرائد بل ضل صامدًا طوال تلك المواسم، قبل أن تخذله نتائجه هذا الموسم ويجد نفسه أول الهابطين قبل نهاية المسابقة بجولتين.

 

ترتيب الفريقين قبل المباراة

ويقبع الرائد في المركز الأخير برصيد 21 نقطة، بعدما فاز في 6 وتعادل في 3 وخسر 25 مباراة 

أما الخلود فقد نجح في تجاوز حسابات الهبوط، وثبت أقدامه بين الكبار في ظهوره الأول، بعدما حقق نتائج جيدة في الجولات الأخيرة.

ورفع الخلود رصيده إلى 40 نقطة في المركز العاشر، بعدما فاز في 12 وتعادل في 4 وخسر 18 مباراة

 

 

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