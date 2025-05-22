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رياضة

الأخدود يفوز على الرائد 0/1 ويُبقي على حظوظ بقائه في الدوري السعودي

فريق الأخدود، فيتو
فريق الأخدود، فيتو

الدوري السعودي، حقق فريق الأخدود فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه الرائد بنتيجة 1/0، في المباراة التي جمعت الطرفين مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 33 من عمر دوري روشن السعودي.

هدف الأخدود في مرمى الرائد وترتيب الفريقين بالدوري السعودي

سجل هدف الأخدود والمباراة الوحيد اللاعب سافيور جودوين في الدقيقة 56 من عمر اللقاء.

وحافظ الفوز على آمال الأخدود في البقاء ضمن أندية دوري روشن السعودي بعد رفع رصيده إلى النقطة 31 ليحتل المركز السادس عشر.

وفي المقابل، هبط الرائد رسميًا قبل جولتين ماضيتين، بعد تذيل ترتيب دوري روشن برصيد 21 نقطة.

وكان عدم فوز الأخدود في مباراته ضد الرائد الليلة يعني هبوطه رسميًا إلى دوري الدرجة الأولى "يلو".

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