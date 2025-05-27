مسلسل حرب الجبالي الحلقة 9، أحمد خالد صالح يتهجم على هبة مجدي

شهدت أحداث مسلسل حرب الجبالي الحلقة 9 جلوس شادي مع والده رمسيس، حيث فتح الآن قلبه لوالده كاشفًا عن معاناته المؤلمة مع زوجته التي انزلقت إلى طريق المخدرات وألحقت به أذى نفسيًا كبيرًا، مؤكدًا أنه لا يزال يعاني تبعات أفعالها.

في مشهد آخر، يُخبر صديق راشد (أحمد خالد صالح) الأخير بأن ثريا (هبة مجدي) قد فتحت باب منزلها لرجل وأدخلته إليه، الأمر الذي صدم راشد خاصةً أنه رأى بعينه خروج والدة ثريا وشقيقتها من المنزل.

يدفعه الشك إلى التوجه فورًا إلى منزل ثريا للتحقق من الأمر، ويتهجم عليها متهمًا إياها بأنها تستضيف رجالًا في غياب أهلها، إلا أن ثريا ترد عليه بهدوء أن الرجل الذي شاهده هو والدها، وعندما يرفض راشد التراجع عن اتهامه وتهجمه، تصفعه بإحدى أدوات المطبخ على وجهه، فتسيل الدماء منه.

ترتفع أصواتهما، ويتجمع عدد كبير من أهل الحي أمام المنزل، كما يصل شقيق راشد الذي يقف إلى جانب أخيه الأصغر في المواجهة، وفي اللحظة ذاتها، تصل إلى عائلة حرب أخبار سارة تفيد بأن حرب وياسين بخير، وقد سمح لهم الحاج بمغادرة المنزل للذهاب إلى المستشفى.

وبينما كادت ملك وأنهار تغادران المنزل نما إلى علمهما أزمة ثريا وراشد، فتدخلت ملك وأنهار بحسم، ونجحت الاثنتان في إبعاد راشد وسعيد عن منزل ثريا، بعد توجيه اللوم الشديد لهما بقولها إن ما فعلاه لا يليق بالرجال.

أما في المستشفى، فيستفيق ياسين من غيبوبته ليجد نفسه على سرير بجوار حرب، فيسأله بدهشة عن سبب وجوده، ليكشف له الحاج عثمان الحقيقة كاملة، فيشعر ياسين بامتنان كبير تجاه حرب لما قدمه من تضحية.

وفي نهاية الحلقة، تقرر شوشو العودة إلى والدتها، وتفتح الأم باب المنزل لتودع والدة ثريا لتجد ابنتها واقفة أمامها فتشعر بالصدمة.

قصة وأبطال مسلسل حرب الجبالي

مسلسل “حرب الجبالي” يشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين، حيث يضم في قائمة أبطاله أحمد رزق، سوسن بدر، هبة مجدي، نسرين أمين، رياض الخولي، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أشرف عبد الغفور، خالد كمال، أحمد عزمي، دنيا المصري، صفوة وهو تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

وتدور أحداث مسلسل “حرب الجبالي” في إطار اجتماعي شعبي، داخل حي الحرير بالجمالية، حيث تتصادم عائلتان نافذتان في قصة حب وانتقام في ظل اشتعال صراعات على السلطة بينما تخفي كل علاقة خيانة موجعة.

عرض مسلسل حرب الجبالي بعد تأجيل 3 سنوات

ويأتي عرض المسلسل حاليا بعد أن تم تأجيل عرضه ثلاثة سنوات، حيث تم الانتهاء من تصويره عام ٢٠٢٢.

ولم يعلم أبطال المسلسل السبب وراء تأجيل المسلسل، الذي تم تصوير أغلب مشاهده بالعاصمة اللبنانية بيروت.

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