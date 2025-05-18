الأحد 18 مايو 2025
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حوادث

تجديد حبس تاجر ماشية بتهمة قتل عامل بأبو النمرس

حبس المتهم
حبس المتهم

جدد قاضي المعارضات بجنوب الجيزة حبس تاجر ماشية 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل عامل طعنه بسلاح أبيض في منطقة أبو النمرس، معتقدا قيام المجني عليه بسرقة ماشية من مزرعة المتهم مستغلا عمله بها.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغا يفيد بالعثور على جثة عامل، وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه والمتهم إثر اكتشاف الأخير واقعة السرقة، ما أسفر عن قيام المتهم بتسديد طعنة نافذة في صدر المجني عليه أردته قتيلا في الحال.

وتمكنت قوات المباحث من ضبط المتهم، وأمرت النيابة بعرضه على الطب الشرعي لبيان مدى تعاطيه مواد مخدرة من عدمه، كما قررت التصريح بدفن الجثة عقب الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية، ولا تزال التحقيقات مستمرة لكشف كافة ملابسات الواقعة.

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قاضي المعارضات بجنوب الجيزة الجيزة منطقة أبو النمرس أبو النمرس

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